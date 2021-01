Kaum eine Uhrenmarke wird öfter am Handgelenk eines US-Präsidenten gesichtet als Rolex. Joe Biden ist da keine Ausnahme

Aufmerksame "Watch Spotter" haben es sofort bemerkt: Präsident Joe Biden trug eine Rolex Datejust an seinem Handgelenk, als er zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt wurde.

Der amtshandelnde US-Präsident und seine Rolex. Foto: AFP/MANDEL NGAN

Der Zeitmesser war auch gut während seiner ersten Momente im Oval Office zu sehen, als Biden 17 Verordnungen unterzeichnete. Das 41-Millimeter-Gehäuse aus Edelstahl, das bei Rolex "Oystersteel" heißt, beherbergt das Kaliber 3235 und bietet eine Gangreserve von 70 Stunden. Es wird mit einem sogenannten Jubilee-Armband, einem weiteren Rolex-Spezifikum, an seinem Platz gehalten und hat ein sehr präsidiales blaues Zifferblatt.

Pures Understatement: Die Rolex Datejust mit blauem Zifferblatt. Foto: Rolex

Bidens Uhr scheint das Datejust-Modell der aktuellen Generation zu sein, mit einer glatten Lünette, aufgesetzten Indexen und arabischen Ziffern auf dem Zifferblatt. Das Modell kommt mit dem unverwechselbaren "Zyklopen"-Datumsfenster daher, das diesen denkwürdigen Tag wie eine Lupe vergrößert. Sie ist also gut lesbar – wichtig für jemanden, der einen so vollen Terminkalender hat. Die Datejust ist prinzipiell eine gute Wahl, Understatement pur: Sie ist sportlich, passt aber auch zum Anzug.

Überparteiliche Tradition

Biden reiht sich mit seiner Uhrenwahl in eine überparteiliche Tradition von Präsidenten ein, die Rolex tragen und getragen haben. Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson und Ronald Reagan hatten alle eine. Barack Obama trägt seit seinem Amtsantritt eine Rolex Cellini (sie ist sogar auf seinem offiziellen Präsidentenporträt am Handgelenk zu sehen). Und natürlich hatte JFK auch eine Rolex (Day-Date) am Handgelenk.

Donald Trump wurde gelegentlich mit einer goldenen Vacheron Constantin Historiques 1968 abgebildet. Amerikas erster Präsident, George Washington, soll eine Uhr getragen haben, die von Jean-Antoine Lépine, dem Uhrmacher von König Ludwig XVI., in Paris bestellt wurde. Abraham Lincoln wiederum nannte einst eine Taschenuhr von Waltham sein Eigen – made in USA.

In der Vergangenheit wurde Biden bereits mit einer Omega Seamaster Professional 300M und einer Omega Speedmaster Professional Moonwatch gesichtet. Zudem trug er einen Seiko-7T32-6M90-Chronografen auf der Wahlkampftour (und bei seiner Siegesrede). In Zukunft sollte er seine Uhrenkollektion vielleicht um einen Worldtimer ergänzen – kann nicht schaden. (Markus Böhm, 22.1.2021)