Wien soll als einer von vier Ersatzorten ins Spiel gebracht worden sein, falls die EM nicht in zwölf Ländern ausgetragen werden kann

Eine Fußball-EM in Wien? Foto: APA/Oczert

Der österreichische Fußballbund hat Medienberichte dementiert, wonach die Uefa die Stadt Wien als einen Austragungsort der Europameisterschaft 2021 in Erwägung zieht. "Die Wahrscheinlichkeit eines Lottosechsers ist höher", heißt des vom ÖFB.

Die Sender NTV und RTL hatten berichtet, dass die Uefa mehrere Szenarien für die EM prüfe. Eines davon wäre die Austragung des gesamten Turniers an nur einem Ort mit mehreren Stadien. Infrage kommen soll neben London, der Region Nordrhein-Westfalen und Lissabon auch Wien. Als weitere Szenarien werden genannt: zehn Städte in zehn Ländern, fünf Städte in fünf Ländern oder zwei bis drei Länder mit jeweils mehreren Städten.

Der ursprüngliche Plan, in zwölf Städten über ganz Europa verteilt zu kicken, könnte aufgrund der Corona-Entwicklungen jedenfalls adaptiert werden. Die Reisen der Mannschaften in Pandemiezeiten wären ein beachtliches Risiko.

Die Uefa gab auf Nachfrage keinen Kommentar ab. Derweil arbeite man an Sicherheitskonzepten mit den bisher bekannten Ausrichterstädten. Eine Entscheidung über die Organisation der EM will der Verband spätestens Anfang März bekanntgeben. (red, 22.1.2021)