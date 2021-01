Geburtstermin ist im Juli, Raab will deshalb den Sommer über zu Hause bleiben, danach geht ihr Mann in Karenz. Foto: Christian Fischer

Nicht nur politisch, auch privat wird sich Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab mehr mit Familie befassen: Die ÖVP-Politikerin, die erst diese Woche auch die Familien- und Jugendagenden nach dem Rücktritt von Ministerin Christine Aschbacher übernommen hat, wird zum ersten Mal Mutter.

Das gab die 36-Jährige am Freitag in einem Facebook-Posting bekannt. "Von ganzem Herzen dankbar und überglücklich dürfen mein Mann und ich bekanntgeben, dass wir bald zu dritt sind", schrieb die Ministerin. Das Kind werde voraussichtlich im Juli zur Welt kommen. Raab kündigte an, den Sommer gänzlich bei ihrer Familie verbringen zu wollen, danach soll ihr Ehemann in Karenz gehen.

Raab ist nicht die erste Ministerin der türkis-grünen Regierung, die im Amt Mutter wird: Am 6. Jänner brachte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) einen Sohn zur Welt. Auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hatte 2018 als Ministerin unter Türkis-Blau ihr erstes Kind bekommen. (red, APA, 22.1.2021)