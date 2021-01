Das Interesse an Reisethemen und -zielen ist groß. Das zeigen nicht zuletzt die Suchanfragen, die auf Google Trends zusammengeführt werden. Während uns die Corona-Pandemie quasi zu Hause einsperrt, sind die sozialen Medien ein Zufluchtsort, um die Welt bequem von zu Hause aus zu erkunden – allen voran der Fotodienst Instagram.

Die Niagarafälle, Kanada/USA.

Dort kann man zum Beispiel herausfinden, welche Wasserfälle besonders beliebt sind und welche noch zu den Geheimtipps zählen – obwohl sie durchaus spektakulär anzusehen sind. An erster Stelle stehen die Niagarafälle, die weltweit am häufigsten auf Instagram geteilt werden. Obwohl sie eher zu den "kleinen" Wasserfällen zählen, zumindest was die Fallhöhe anbelangt (51 Meter), hat das berühmte, romantische Ausflugsziel anscheinend nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt, denn es erhielt insgesamt 3.397.431 Hashtags.

Die Iguazú-Fälle, Argentinien/Brasilien.

Auf dem zweiten Platz liegen die Iguazú-Fälle. Das argentinische Weltwunder wurde mit seinem Hashtag unglaubliche 1.005.532 Mal auf Instagram geteilt und ist eine Sehenswürdigkeit, die man gesehen haben muss, wenn man wieder nach Übersee reisen darf.

Hotspots und Geheimtipps

Der Gullfoss beansprucht den dritten Platz der beliebtesten Wasserfälle auf Instagram. Als eine der größten Touristenattraktionen Islands, sowohl physisch als auch im übertragenen Sinne, kann er 329.576 Hashtags auf Instagram vorweisen.

Angel Falls, Venezuela.

Auf dem vierten Platz liegen die berühmten Victoriafälle in Sambia (286.410 Hashtags) und auf dem fünften Platz der Skógafoss in Island (255.519 Hashtags).

Die Top Ten der beliebtesten Wasserfälle werden komplettiert durch:

6. Multnomah Falls (USA) – 251.639 Hashtags

7. Yosemite Falls (USA) – 190.185 Hashtags

8. Seljalandsfoss (Island) – 163.914 Hashtags

9. Bridalveil Fall (USA) – 147.678 Hashtags

10. Snoqualmie Falls (USA) – 131.475 Hashtags

Wenn man sich die hinteren Plätze ansieht, fällt auf, dass der Angel Falls in Venezuela, obwohl er der höchste Wasserfall der Welt ist, abgeschlagen auf Rang 20 landet: Das Weltwunder hat bisher nur knapp 30.000 Instagram-Hashtags erhalten (29.659). Ebenfalls weniger oft in den sozialen Medien vertreten sind die Gocta Falls in Peru auf Platz 19 (36.810 Hashtags) und der Rheinfall in der Schweiz auf Platz 18 (44.065 Hashtags). (red, 22.1.2021)