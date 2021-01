Polizisten kontrollieren hier an der bayerisch-oberösterreichischen Grenze bei Burghausen. Foto: imageBROKER/Gerhard Nixdorf via www.imago-images.de

Der EU-Sondergipfel zur Corona-Pandemie endete so wie ein gutes halbes Dutzend davor: mit guten Vorsätzen, Sorgenbeteuerungen, Forderungen von einzelnen Regierungschefs. Und einigen neuen Arbeitsaufträgen an die EU-Kommission. Greifbare, konkrete Ergebnisse für die 440 Millionen Bürger in unserer großen und komplexen Union gab es nicht.

Zumindest wurde die Gefahr als real erkannt, dass Europa bereits dabei ist, wegen mutierter Viren in eine dritte Infektionswelle zu kippen, die massiver und gefährlicher ist als die beiden im vergangenen Jahr zusammengenommen, wenn nicht resolut reagiert wird. Der Chef der Taskforce Corona in Belgien sprach es in Brüssel offen aus: Was in Großbritannien laufe, sei "unheimlich". London erinnert an Bergamo, Großbritannien an Italien im Frühjahr 2020.

So ist das leider seit dem Auftauchen des Virus vor einem Jahr: Als Gemeinschaft handeln wir zu langsam, allzu unentschlossen. Nationale Reflexe und Lösungsansätze dominieren. Und selbst in den Mitgliedsstaaten sind die Regionen und Länder oft noch zerstritten. Ein endloses Drama.

Hoffnung Impfen

Die einzige Ausnahme scheint die gemeinsame Strategie bei der Förderung der Erforschung, Finanzierung, Beschaffung und fairen Verteilung von Impfstoffen zu sein – allen Anlaufproblemen in einzelnen nationalen Impfprogrammen zum Trotz. Wenn es tatsächlich gelingen sollte, bis Sommerbeginn sieben von zehn EU-Bürgern zu impfen, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Gipfel erneut festhielt, wäre das ein Riesenerfolg. So schnell wäre in der Menschheitsgeschichte noch kein Virus bekämpft worden. Bisher dauerte so etwas mehrere Jahre. Ein Hoffnungsschimmer.

Ein echter Misserfolg hingegen ist nach wie vor, wie lasch, wie egoistisch, wie gedankenlos die Regierungen und ihre Chefs mit den Grenzkontrollen und den Einreisebestimmungen umgehen; wie unwillig bis unfähig sie sind, Pandemiemaßnahmen und Restriktionen über die Grenzen von EU-Ländern hinweg abzustimmen. Da mag die Kommission noch so oft betonen, dass der Binnenmarkt und eine Union der offenen Grenzen eine der Säulen der Gemeinschaft sind.

Wenn die Personenfreizügigkeit, die freien Warenströme, die Möglichkeit, sich überall in der EU einen Arbeitsplatz suchen zu können, wenn all das gefährdet wird, ginge es ans Eingemachte. Daran hängt vieles, was das gemeinsame Europa für die Bürger und die Wirtschaft unmittelbar attraktiv macht. Wir können als EU-Bürger im Schengenraum reisen, wie wir wollen, ohne Pass, ohne Auflagen. Das ist kein Geschenk, das die Mächtigen verteilen, keine Gunst, die sie uns erweisen, es ist ein Recht. Daran hängt nicht zuletzt unser Wohlstand. Die Volkswirtschaften in den EU-Staaten werden sich nie erholen, wenn es beim Grenzregime nicht rasch vernünftige, transnationale Lösungen gibt.

Merkel zeichnet realistisches Bild

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat vor und bei dem EU-Gipfel dankenswerterweise unmissverständlich klargestellt, wie das alles miteinander zusammenhängt. Sollten die Infektionszahlen erneut eskalieren (was sich in einigen Ländern abzeichnet) und es keine grenzüberschreitend harmonisierten Vereinbarungen zu Restriktionen, Tests oder Quarantäneregeln geben, sperrt Deutschland zu. Dann gibt es wieder Grenzkontrollen, bis hin zu Einreiseverweigerung, wie wir das im vergangenen Frühjahr bereits gehabt haben. Willkommen im April 2020! Oder im Oktober 2020! Alles schon mal da gewesen.

Deshalb gelobten die Regierungschefs, dass sie daran arbeiten wollen, das zu verhindern. Es soll wieder das Ampelsystem geben. Purpurrote Regionen sollen eingegrenzt, auf den reinen Berufsverkehr beschränkt werden. Es dauerte nach dem Gipfel nur wenige Minuten, bis Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verkündete, dass ab sofort niemand in sein Land einreisen kann, der keinen negativen Test vorweisen kann. Mit dem Fleckerlteppich an unterschiedlichen Reiseregelungen geht es vorläufig also munter weiter. Keine gute Aussicht. Wer glaubt, man könne bald wieder in ein anderes EU-Land einfach so auf Urlaub fahren oder fliegen, lebt im Irrtum. Die Wintersaison im Tourismus ist vorbei. Ob es eine Sommersaison geben wird, ist offen, dies hängt von der gesamteuropäischen Impfaktion ab. (Thomas Mayer, 22.1.2020)