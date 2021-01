Nicht nur die Skilehrer in Flachau brechen ihren Kurs ab. In Salzburg werden alle Skilehrerkurse abgesagt.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Flachau – Nach dem Cluster bei 152 Skilehrern in Flachau im Pongau will das Land Salzburg nun Skilehrerkurse bis auf weiteres absagen. Laut dem Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) gibt es einen Konsens mit dem Salzburger Berufsski- und Snowboardlehrerverband, dass unter den derzeitigen Rahmenbedingungen keine Kurse mehr stattfinden sollen. "Wir sind froh, dass im guten Einvernehmen die Regelung erreicht werden konnte."

Neben dem Kurs in Flachau laufen derzeit auch Skilehrerkurse in Obertauern und Maria Alm. Diese werden nun vorzeitig beendet und auch alle weiteren geplanten Kurse für diese Saison gestrichen, heißt es auf Anfrage. Es bestehe jetzt die verständliche Sichtweise, dass es für die Bevölkerung schwer einzusehen ist, wenn in einem Lockdown, in dem quasi nichts erlaubt ist, Skilehrerkurse stattfinden, sagt Hauslauers Sprecher.

Da die Durchführung der Skilehrerkurse als Berufsweiterbildung auch im Lockdown rechtlich gedeckt sei, werde ein gesetzliches Verbot wohl länger dauern. Der Landeshauptmann habe jedoch eine rasche Lösung gewollt, heißt es von seinem Sprecher.

Ergebnis der 152 PCR-Tests am Nachmittag erwartet

Wie der STANDARD berichtete, wurden bis Donnerstag 29 Skilehrer mit Antigen-Schnelltests positiv auf das Coronavirus getestet. Unter den ersten sechs Infizierten waren auch zwei Briten, weshalb nun Proben zum Sequenzieren an die Ages nach Wien geschickt wurden, um zu klären, ob es sich um die britische Virusmutation B.1.1.7 handelt.

Alle 152 Teilnehmer des Skilehrerkurses sind derzeit in Quarantäne. Am Donnerstagnachmittag wurden bereits PCR-Tests bei allen Teilnehmern durchgeführt. Das Ergebnis der Tests wird für Freitagnachmittag erwartet.

Freiwilliger Massentest in Gemeinde Flachau

Um rasch Klarheit über das mögliche Ausbreitungszenario nach dem Cluster zu bekommen, hat das Land nun auch einen Massentest in der Gemeinde organisiert. Landeshauptmann Haslauer ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr an den freiwilligen Tests teilzunehmen. Beim niedergelassen Arzt des Ortes, Harald Breitfuß, werden Teststraßen eingerichtet, es ist keine Anmeldung nötig. Personen mit Symptomen dürfen nicht am Test teilnehmen und sollen sich zur Terminvereinbarung telefonisch an die Ordination wenden. (Stefanie Ruep, 22.1.2021)