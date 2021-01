Nathan Drake wird erst 2022 über die große Leinwand springen. Foto: Clay Enos / CTMG, Inc

Ursprünglich hätte der Uncharted-Spielfilm rund um den abenteuerlustigen Nathan Drake nach mehreren Verschiebungen am 16. Juli in die Kinos kommen sollen. Nun berichten diverse US-Medien mit Berufung auf offizielle Sony-Informationen, dass die Premiere des Films auf den 11. Februar nächsten Jahres verschoben wurde. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Films wird hingegen kein konkretes Datum, sondern lediglich das Jahr 2022 genannt.

Auch andere Verschiebungen vom Filmpremieren wurden in diesem Kontext bekanntgegeben, die Rede ist in einem Beitrag von IGN etwa von Ghostbusters: Afterlife, Cinderella und Peter Rabbit 2: The Runaway. Die Ursache für die Verschiebungen dürfte Covid-19 sein, zusammen mit den damit einhergehenden Reisebeschränkungen – wiewohl die Uncharted-Fans bereits mehrfach vertröstet wurden: "Engadget" berichtet, dass es Gespräche über ein derartiges Projekt bereits 2008 gegeben hat.

Tom Holland ist Nathan Drake

In dem Film zur beliebten Spielereihe wird Tom Holland ("Spider-Man") in die Rolle des Nathan Drake schlüpfen. Auch die Nebenrollen sind prominent besetzt, so soll etwa Mark Wahlberg die Rolle von Drakes Mentor Sully übernehmen.

Im Regiesessel sitzt derzeit Ruben Fleischer ("Venom", "Zombieland"), nachdem zuvor schon andere Regisseure ihr Glück mit dem Werk versucht hatten. Laut IMDB wird der Film ein Prequel zu den Spielen sein und als solches unter anderem das Kennenlernen von Sully und Drake behandeln. (stm, 22.1.2021)