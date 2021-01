Um den Bedarf an Pflegekräften decken zu können, wurden neue Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen. Dazu gehört auch der Schulversuch an berufsbildenden höheren Schulen. Foto: imago images/photothek

Wien – Ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 bietet die Caritas der Erzdiözese Wien in Kooperation mit der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der AWZ Soziales Wien GmbH einen neuen Schulzweig an. "Gerade das vergangene Jahr hat deutlich gezeigt, wie wichtig Berufe im Sozial- und Gesundheitsbereich für unsere Gesellschaft sind. Wer eine Caritas-Schule besucht, kann nach dem Abschluss weiterstudieren oder auch gleich auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen", betont Klaus Schwertner, geschäftsführender Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien.

Um den Bedarf an Pflegekräften decken zu können, wurden neue Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen. Dazu gehört auch der Schulversuch an berufsbildenden höheren Schulen (BHS). Die Caritas beteiligt sich bereits an einigen Standorten an dem Schulversuch der maturaführenden Schule Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP), der an den Standorten Graz und Gaming bereits mit Beginn des Schuljahres 2020/21 gestartet ist.

Weiterer Baustein

In Kooperation mit der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der AWZ Soziales Wien GmbH startet nun auch das Caritas-Ausbildungszentrum Seegasse mit dieser Ausbildungsmöglichkeit. Neben der Allgemeinbildung und der Vorbereitung auf die Reife- und Diplomprüfung eignen sich die Schüler in der AWZ-Schule für Gesundheits- und Krankenpflege zusätzliche Qualifikationen in den Bereichen Betreuung und Pflege an. Vera Em, Geschäftsführerin AWZ Soziales Wien: "Die Pflegeausbildung mit Matura ist ein wichtiger Baustein einer Ausbildungsoffensive der Stadt Wien im Pflegebereich."

Die fünfjährige Ausbildung vermittelt nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für Praktika und Wissen im Bereich der Sozialbetreuung und Pflege. Nach dreijähriger Ausbildung haben die Schülerinnen und Schüler eine abgeschlossene Ausbildung zur Pflegeassistenz. Wer die Ausbildung weitermacht, kann ab dem vierten Schuljahr zwischen den Schwerpunkten Pflegefachassistenz oder Fachsozialbetreuung – Altenarbeit wählen. Mit der Reife- und Diplomprüfung endet die Ausbildung. Voraussetzungen für die Aufnahme sind das Interesse an Tätigkeiten im Sozial- und Gesundheitsbereich und der positive Abschluss der achten Schulstufe. (red, 23.1.2021)