Gesichter des Riots: Webseite dokumentiert Angreifer auf Kapitol mithilfe von Gesichtserkennung

Samsung Galaxy S21 Ultra im Test: Top-Smartphone mit verblüffenden Schwächen

Google droht Australien wegen Mediengesetzes mit Abschalten der Suchfunktion

Bericht: Apples VR-Headset könnte schon nächstes Jahr erscheinen

"Resident Evil": Neue Informationen und Releasedatum von Teil 8 veröffentlicht

Loon: Google-Mutter stellt Ballonprojekt zur Internetversorgung ein