Das Coronavirus hat die Reisefreiheit in Europa stark eingeschränkt – und daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs hat es am Donnerstag keinen Durchbruch bezüglich der Grenzen gegeben. Was das für Österreich bedeutet, wieso es zumindest in Sachen Corona-Impfung besser aussieht, als viele denken, und ob wir uns Hoffnungen auf einen Sommerurlaub am Mittelmeer machen dürfen, erklärt Thomas Mayer vom STANDARD. (red, 22.1.2021)

Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichten-Podcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe. Von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at.