Chefredakteur Giovanni di Lorenz ist mit der "Zeit" weiter auf Wachstumskurs. Foto: APA/dpa/Bodo Marks

Die deutsche Wochenzeitung "Zeit" ist weiter auf Erfolgskurs. Sie verzeichnete im vierten Quartal 2020 478.985 abgesetzte Exemplare via Abos und Einzelverkauf. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 15,4 Prozent. Das zeigen die Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IvW), die am Donnerstag veröffentlicht wurden und die der deutsche Branchendienst meedia.de analysiert hat.

Neben einem massiven Anstieg der e-Paper-Verkäufe konnte aber auch die "Zeit" auf Papier um gut vier Prozent zulegen. Die "Zeit" feiert am 21. Februar ihr 75-jähriges Bestehen. Größte Wochen- oder Sonntagzeitung ist "Bild am Sonntag" mit 607.425 verkauften Exemplaren. Ein Minus von knapp sieben Prozent.

Bei den überregionalen Tageszeitungen fiel "Bild" auf 1,03 Millionen Verkäufe zurück, was einem Rückgang von fast 13 Prozent entspricht. Das sei der schwächste Verkauf seit dem Jahr 1953, schreibt Meedia.de. "Bild" ist aber dennoch noch immer mit Abstand Deutschlands größte Tageszeitung. Die "Süddeutsche Zeitung" kommt auf 277.561 Exemplare und liegt auf Platz zwei vor der "Frankfurter Allgemeine" mit 176.240 Stück. (red, 21.1.2021)