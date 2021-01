Urs Kryenbühl auf dem Weg ins Krankenhaus. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Kitzbühel – Strahlender Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen und eine im Vergleich zu den vergangenen Jahren vermeintlich zahme Streif. Es schien angerichtet für ein perfektes Fest bei der 500. Weltcupabfahrt der Herren – abgesehen davon, dass die Zuschauer fehlten. Doch es sollte anders kommen.



Zunächst verzeichnete der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle auf der Traverse am Hausberg einen heftigen Crash, durchbrach die Fangnetze, überstand den Sturz mit einer Schulterverletzung aber relativ glimpflich. Nach einer längeren Unterbrechung wurde das Rennen fortgesetzt, ehe vermutlich allen vor den TV-Geräten erneut der Atem stockte, als Urs Kryenbühl beim Zielsprung schwer verunfallte.

Der Schweizer kam mit einer Geschwindigkeit von rund 145 km/h in Vorlage, schlug schwer auf und blieb zunächst regungslos liegen. Dabei wurden Erinnerungen an den heftigen Crash der Schweizers Daniel Albrecht 2009 geweckt. Kryenbühl dürfte kurz das Bewusstsein verloren haben, war dann aber ansprechbar. Er wurde mit dem Hubschrauber zu Untersuchungen in ein Spital geflogen.

Beat Feuz gelang einer nahezu perfekte Fahrt, die für seinen ersten Sieg in Kitzbühel genügen sollte. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Seinen ersten Sieg in Kitzbühel hat sich sein Landsmann Beat Feuz gesichert. Der 33-Jährige hat bereits vier silberne Gämse in seinem Wohnzimmer, heuer schlug seine Stunde. Er gewann nach vier zweiten Plätzen (2016, 2018, 2019 und 2020) die Ersatzabfahrt für Wengen in 1:53,77 Minuten 16 Hundertstelsekunden vor Matthias Mayer, der vergangenes Jahr in Kitzbühel 0,22 Sekunden vor dem Schweizer (ex-aequo mit Vincent Kriechmayr) gewonnen hatte. "Wenn ein Matthias Mayer knapp hinter mir steht, dann ist die Fahrt sicher nicht so schlecht gewesen", sagte Feuz. "Wir sind aber beide nicht perfekt unterwegs gewesen." Mit seiner Performance zufrieden war Mayer: "Ich glaube, ich habe super gepusht von oben weg", sagte der Kärntner. "Beat ist wirklich ein verdienter Sieger."

Dritter wurde der Italiener Dominik Paris (0,56), der bereits drei goldene Gämse für seine Abfahrtssiege 2013, 2017 und 2019 zuhause hat. Für Kriechmayr lief es nicht nach Plan. Der Schnellste im Abschlusstraining fasste ohne ersichtlichen Fehler 1,62 Sekunden Rückstand auf Feuz aus und wurde als Neunter unmittelbar hinter dem für Deutschland startenden Romed Baumann (1,51) zweitbester ÖSV-Läufer. "Der Rückstand ist schon erheblich, mit dem habe ich nicht gerechnet", sagte Kriechmayr.

Feuz feierte seinen 14. Weltcupsieg, seinen elften in einer Abfahrt. Seit 2012 (Didier Cuche) hatte kein Eidgenosse mehr in Kitzbühel gewonnen. Für Otmar Striedinger (+1,88), Hannes Reichelt (+2,24) und Daniel Danklmaier (+2,47) lief es eher durchwachsen. Max Franz patzte bei der Einfahrt in die Traverse und verpasste ein Tor.

Marathon-Rennen

Feuz musste lange um seinen Erfolg bangen. Wegen böigen Windes wurde das Rennen, das zu einem Marathon mutierte, nach Startnummer 23 lange unterbrochen. Für eine Wertung des Rennens müssen jedoch 30 Läufer gestartet sein. Neben dem gefährlichen Zielsprung und den Böen bereiteten auch die schlechter werdenden Sichtbedingungen Sorgen. Für die Wertung eines Rennens müssen 30 Läufer gestartet sein. Mich Ach und Weh führte man das rund drei Stunden dauernde Rennen einem Ende zu. Nach Startnummer 30 wurde dann endgültig abgebrochen. Damit verpasste der Schweizer Marco Odermatt (Startnummer 31) die Chance, Punkte zu sammeln.

Der heuer wieder einmal besonders mächtige Zielsprung sorgte bereits in den vergangenen Tagen für Diskussionen. Auch der Franzose Johan Clarey war dort im Training schwer gestürzt, hatte sich dabei aber nicht verletzt und belegte zum Auftakt der 81. Hahnenkammrennen mit 0,89 Sekunden Rückstand den unter den Umständen respektablen vierten Platz. Nach seinem Sturz am Donnerstag wurde die Absprungkante leicht entschärft. Im Rennen flogen die Läufer aber erneut sehr weit. "Der Sprung ist schon seit drei Tagen Thema. Es geht einfach zu weit. Ich bin auch 60, 70 Meter gesegelt", sagte Feuz, der 52.000 von gesamt 140.000 Euro Preisgeld einstreift.

Am Samstag steht die klassische Hahnenkammabfahrt (11.30 Uhr, ORF 1) am Programm. Die Bedingungen werden dann aber andere sein. In der Nacht wird Schneefall erwartet. Am Sonntag steht zum Abschluss noch ein Super-G am Programm. (Thomas Hirner, 22.1.2021)