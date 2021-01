Daniel Craig als James Bond. Foto: EPA

Im täglichen Berufsleben hat’s James Bond weniger mit dem Warten. Zackig muss es gehen, mit dem Ballern, dem Balzen, dem Entschärfen von Atombomben oder dem Entkorken einer Bouteille Bollinger. Auch in der 30-km/h-Zone dürfte der Edel-Chauvi-Kieberer zappelig werden.

Nein, der Geduldsfaden ist nicht der Stoff des Geheimagenten mit der "Lizenz zum Töten". Eher schon ein Smoking aus dem Hause Brioni oder Tom Ford. Und genau den kann James-Bond-Darsteller Daniel Craig einmal mehr in den Kasten hängen. Die Premiere des 25. Bond-Thrillers namens No Time To Die wurde nach mehreren Startterminen erneut verschoben, und zwar auf den 8. Oktober dieses Jahres. Ursprünglich hätte der Streifen bereits 2019 in die Kinos kommen sollen.

Länger und stärker ist offensichtlich der Geduldsfaden der James Bond-Macher, die eine Veröffentlichung ihres Filmes auf einer Streamingplattform bislang ausschlossen. Ein MGM-Sprecher teilte dem Branchenmagazin Variety mit, der Film stehe nicht zum Verkauf. Man wolle das Kinoerlebnis erhalten. Eine klare Ansage, vor allem in Zeiten, in denen die klassische Filmindustrie durch die vielen Streamingplattformen ohnehin gebeutelt wird und auch die Corona-Pandemie das Klingeln der Kinokassen verstummen lässt.

Jobprofil für vielfältige Haudegen

Manch eingefleischter, mittlerweile genervter Bond-Fan dürfte das mit dem Erlebnis anders sehen, trotz des Spruchs, dass die Vorfreude die schönste sei. Hinzu kommt, dass echte Bond-Jünger auch noch den Tod des erst kürzlich verstorbenen Parade-Bonds Sean Connery zu verschmerzen haben. Dieser war erstmals 1962 als 007 in James Bond jagt Dr. No samt Bond-Girl Ursula Andress zu sehen.

In der Warteschleife bleibt wohl auch die Entscheidung um einen Nachfolgedarsteller für den 52-jährigen Craig, der als Bond seit 2006 Autos kaputtfahren darf und zur Supernervensäge für Bösewichte aufstieg. Wer sich bewerben will: Laut Ian Fleming (1908–1964), selbst einst im Marinegeheimdienst tätig, sollte der Haudegen u. a. folgende Dinge im Bewerbungsschreiben anführen können: 1,83 Meter groß, 76 Kilo schwer, blaue Augen, schwarzes Haar, schmerztauglich, ausgezeichneter Pistolenschütze, Boxer, Messerwerfer und kinderlos. Leidenschaften: Alkohol (keine Exzesse) und Frauen. Mittlerweile würde auch ein Quantum Geduld im Potpourri nicht schaden. (Michael Hausenblas, 25.1.2021)