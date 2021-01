Richtig gute Architektur sticht nicht nur hervor – sie fügt sich auch gleichzeitig in ihre Umgebung ein. Der französische Star-Architekt Jean Nouvel zeigt mit seinem Projekt "Aquarela" in Quito in Ecuador gerade, wie das geht. Die begrünte Anlage nimmt Bezug auf die bergige Landschaft, in die sie eingebettet wird. Gemeinsam mit dem lokalen Developer Ulribe & Schwarzkopf entstehen neun mit Stein verkleidete Wohnblöcke, die mit heimischen Pflanzen überwuchert werden sollen.