Anita Malli, Geschäftsführerin von "Mutter Erde", wird Referentin für Umwelt und Nachhaltigkeit im ORF. Foto: Die Grünen

Wien – ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat Anita Malli zur Referentin für Umwelt und Nachhaltigkeit im ORF bestellt. Malli werde den ORF "konzernweit in diesen zentralen Zukunftsthemen – vom ORF-Medienstandortprojekt bis hin zum Greenproducing uvm. – ab sofort mit ihrer Expertise unterstützen", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Die neue Funktion ist in der ORF-Hauptabteilung unter der Leitung von Pius Strobl angesiedelt.

"Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind entscheidende Zukunftsfragen. Ich freue mich darauf, den ORF bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie unterstützen zu können und bedanke mich für das Vertrauen", wird Anita Malli zitiert.

Malli ist seit 2018 Geschäftsführerin von "Mutter Erde", der gemeinsamen Umweltinitiative des ORF und von Umwelt- und Naturschutzorganisationen in Österreich. (red, 22.1.2021)