Österreichs Impfplan könnte einen massiven Rückschlag erleiden. So soll der Lieferumfang des noch nicht in der EU zugelassenen Impfstoffs des Herstellers Astra Zeneca im ersten Quartal weit geringer ausfallen als erwartet. Statt der geplanten rund zwei Millionen Impfdosen bis Ende März könnten nur rund 600.000 geliefert werden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bezeichnete die "kolportierten Lieferungsverringerungen von Astra Zeneca" am Freitagabend als "völlig inakzeptabel". Zugesagte Liefermengen müssten eingehalten werden. "Gleichzeitig zeigt diese mögliche Entwicklung, wie wichtig es war, dass Österreich in den vergangenen Wochen große zusätzliche Mengen an Impfstoff von Biontech/Pfizer im Rahmen des EU-Beschaffungsprogrammes eingekauft hat."

Gegenüber dem Nachrichtensender "Ö1" bestätigte Astra Zeneca, wonach weniger Impfstoffe geliefert würden. Eine konkrete Zahl nannte der Pharmakonzern allerdings nicht:

Anschober erwartet die Entscheidung über die Zulassung von Astra Zeneca in der EU für 29. Jänner. Danach hätten die Impfdosen schon im ersten Quartal in großen Mengen in Österreich eintreffen sollen. Mit den nun befürchteten geringeren Liefermengen von Astra Zeneca wackelt der Impfplan aber gehörig: Dieser sah vor, dass bis Ende März alle Über-65-Jährigen geimpft werden können. Zudem verzögert sich die Lieferung kurzfristig bis Ende Jänner offenbar auch beim bereits zugelassenen Impfstoff von Biontech/Pfizer. (red, 22.1.2021)