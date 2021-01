Die STANDARD-Streamingtipps der Woche



HÖLLENZUG

Snowpiercer 2 Wie sich Menschen verhalten, wenn es darum geht, Erster zu sein, konnte man schon vor der Corona-Impfung an Snowpiercer sehen: nicht anständig. Die Horrorfahrt des Ausnahmeregisseurs Bong Joon-ho braust in die zweite Runde. Netflix

TNT

OMG!

Yes, God, yes Die Freuden der Masturbation sorgen im Gewissen einer katholischen Schülerin für grobe Verwirrung. Nicht die nächste pseudolustige Comedy für junge Erwachsene, sondern die semi-autobiografische Interpretation von Karen Maine, und mit Natalia Dyer in der Hauptrolle ist das sehr, sehr nett anzusehen! Amazon Prime

PASTA

Was würde Sophia Loren tun? Antwort: sich von niemandem etwas vorschreiben lassen. Mit dieser Maxime ist die Italoamerikanerin Nancy Kulik ihr Leben lang gut gefahren. Ross Kauffman huldigt in einem 30-minütigen Kurzfilm der beiden Damen. Netflix

VOYEURE

Losing Alice In acht Folgen wird die Geschichte einer Regisseurin (Ayelet Zurer) und ihrer Obsession mit einer jüngeren Autorin erzählt, deren düstere Skripts mehr Wahrheit als Fiktion beinhalten. Der großartige konstruierte Noir-Krimi war in Cannes Line-up. Einmal mehr erweist sich Israel als´ Serienproduzent erster Güte. Apple TV+

Die Fernsehtipps für Samstag

20.15 MUSIKDOKU

Janis – Little Girl Blue (USA 2015, Amy J. Berg) Janis Joplin nicht nur als Rockikone, sondern auch als komplexe Frau: Amy J. Berg lässt in ihrer Doku über die 1970 im Alter von 27 Jahren verstorbene Musikerin Freunde, Kollegen und Familienmitglieder zu Wort kommen. Gesangskollegin Chan Marshall (Cat Power) liest aus den Briefen Joplins. Bis 21.55, 3sat

20.15 WELTRAUMDRAMA

Salyut-7 (RU 2017, Klim Schipenko) An die Ereignisse der aufsehenerregenden Sojus-T-13-Mission zur Rettung der sowjetischen Raumstation Saljut 7 im Jahr 1985 ist Klim Schipenkos Weltraumdrama angelehnt – das russische Gegenstück zu Apollo 13. Bis 22.40, Tele 5

21.55 DOKUMENTATION

Blue Note Records – Beyond the Notes (CH/USA 2018, Sophie Huber) 1939 gründeten die deutsch-jüdischen Flüchtlinge Alfred Lion und Francis Wolff in New York das legendäre Jazzlabel Blue Note Records. In Sophie Hubers Doku machen Musiker unterschiedlicher Generationen, von Herbie Hancock und Wayne Shorter bis zu Robert Glasper und Ambrose Akinmusire, gemeinsame Sache, um ein All-Stars-Album aufzunehmen. Bis 23.20, 3sat

22.00 ACTIONTHRILLER

Baby Driver (USA 2017, Edgar Wright) Die Stöpsel in die Ohren, die Musik voll an und mit Vollgas durch die Straßen: Der junge, von Tinnitus gequälte Fluchtwagenfahrer Baby (Ansel Elgord) hofft auf die Zukunft nach einem letzten Coup, kommt aber natürlich ins Schleudern. Mitreißendes kinetisches Kino, befeuert von beschwingter Musik. Bis 23.50, ORF 1

Ohrenstöpsel rein und Vollgas: Der von Tinnitus gepeinigte Fluchtwagenfahrer Baby (Ansel Elgort, rechts) brettert mit Bats (Jamie Foxx) durch die Straßen und setzt alles auf einen letzten Coup. "Baby Driver", ORF 1, 22.00 Uhr. Foto: ORF/Sony Pictures/Wilson Webb

23.35 HITCHCOCK

Das Fenster zum Hof (Rear Window, USA 1954, Alfred Hitchcock) Fotograf L. B. Jeffries (James Stewart) schaut, wegen eines Beinbruchs an den Rollstuhl gefesselt, in andere Fenster und wittert ein Verbrechen. An seiner Seite: Grace Kelly als Verlobte und Thelma Ritter als Krankenschwester. Alfred Hitchcock ließ für sein immer wieder neu zu entdeckendes Meistwerk einen New Yorker Hinterhof im Studio nachbauen. Bis 1.25, RBB

(Karl Gedlicka, Doris Priesching, 23.1.2021)