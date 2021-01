[Pandemie] Sind unsere Freiheiten in Gefahr?

Zwei Meter Abstand, FFP2-Masken: Warum kommt die Regierung da erst jetzt drauf?

Wettlauf von Impfung und Virus. Mutation in zwölf Prozent der 540 Covid-19-positiven Proben in Wien gefunden – Offenbar Lieferschwierigkeiten bei Astra Zeneca.

Weniger Impfdosen bis Ende März, Impfplan wackelt.

Unseren heutigen Live-Ticker finden Sie hier

[International] Anerkannte Flüchtlinge auf griechischem Festland obdachlos.

[Wirtschaft] Commerzialbank-Liveticker-Nachlese: Doskozil sieht Bankenaufsicht auf Kindergartenniveau und will Geld.

[Web Selbstversuch] 48 Stunden in der neuen Hype-App "Clubhouse": Zwischen Langeweile und Business-Chat.

[Sport] Kryenbühl bei Sturz auf Streif schwer verletzt – Sieg an Feuz vor Mayer.

[Immobiliensuche] Gerade auf der Suche nach einem Bauernhof? Dann hier entlang.

[Wetter] Die letzten Lücken in der Bewölkung schließen sich auch im Osten und Südosten rasch und recht verbreitet regnet und schneit es. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt weiterhin in Osttirol und Oberkärnten. Von Nordwesten her sickert deutlich kältere Luft ein und die Schneefallgrenze sinkt nach und nach auf 800 bis 400m. Wesentlich weiter oben ist die Schneefallgrenze noch im Südosten der Steiermark und im Süd- und Mittelburgenland. Bis maximal 10 Grad.

[Zum Tag] 1849: Elizabeth Blackwell wird nach ihrer Promotion die erste Ärztin in den USA.