[Corornavirus] Südafrika-Mutation in Zillertaler Skigebiet und Innsbruck nachgewiesen

[International] An die 2000 Festnahmen bei Protestdemos in Russland

[Schule und Corona] Das ganze Schuljahr wiederholen?

[Wirtschaft] Höhere Kosten, längeres Warten: Der Brexit kommt bei den Briten an

[Netzpolitik] "Atombombenabwurf auf Wien": Video des Außenministeriums sorgt für Empörung

[Corona-Impfung] Wie Impfdosen in Pflegeheim-Mistkübeln landeten

[Nachruf] The King Is Dead: Larry King wurde 87

[Bundesliga] Hart erkämpft: Austria gewinnt trotz Gelb-Roter Karte in Ried

[Immobiliensuche] Auf einen Blick alle aktuellen Immobilienangebote in Korneuburg, darauf könnt ihr bauen.

[Wetter] Letzte Schneeschauer fallen im Westen noch in der Früh, dann setzt sich hier überwiegend sonniges Wetter durch. Im Großteil Österreichs verläuft der Vormittag noch teils sonnig, bevor sich von Südwesten her immer mehr Wolken hereinschieben und sich leichte Schneefälle ausbreiten. In den westlichen Bundesländern ist es am Nachmittag hingegen recht sonnig. Bis 5 Grad.

[Zum Tag] 1984: Der erste Apple Macintosh, der Macintosh 128, wird der Öffentlichkeit vorgestellt.