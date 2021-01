Foto: AFP

Kitzbühel – Die Organisatoren der Hahnenkammrennen in Kitzbühel haben gemeinsam mit der Jury der Fis die zweite Abfahrt am Samstag abgesagt. Nach Regen und Schneefall zeigte sich die Streif in keiner guten Verfassung, weshalb das zweite Rennen nicht stattfinden kann.

Wie das Rennwochenende am Sonntag fortgesetzt wird, soll bis Mittag entschieden werden. Ursprünglich war um 10.20 Uhr ein Super-G geplant.

Wie prognostiziert setzte in Kitzbühel – je nach Höhenlage Schnee und Schneeregen ein – vor allem der Regen im unteren Abschnitt zog die Auflage in Mitleidenschaft.

Auf dem Programm gestanden wäre die klassische Hahnenkammabfahrt, das Rennen am Freitag war Ersatz für die auf den Lauberhorn ausgefallene Wengen-Abfahrt. Es siegte der Schweizer Beat Feuz vor dem Kärntner Matthias Mayer und dem Südtiroler Dominik Paris. Die Abfahrt wurde überschattet vom schweren Sturz von Urs Kryenbühl beim Zielsprung. Zuvor war bereits Ryan Cochran-Siegle in der Traverse zu Sturz gekommen. (red, APA, 23.1.2021)