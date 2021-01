Im Zillertal, im Bezirk Schwaz, wurde nun bei XX Fällen die südafrikanische Coronavirus-Mutation B.1.351 Foto: Florian Lechner

Innsbruck – Wie Recherchen des STANDARD ergaben, wurde im Tiroler Zillertal bei mindestens fünf Covid-Infektionsfällen die südafrikanische Mutation B.1.351 nachgewiesen. Das war den Behörden schon seit mindestens Freitag bekannt. Die Fälle betreffen einen Cluster ausgehend vom Skigebiet Hochfügen im Bezirk Schwaz, wie der Bürgermeister der Gemeinde Fügen, Dominik Mainusch (ÖVP) bestätigt. Weitere 21 Verdachtsfälle werden aus den Gemeinden Fügen, Fügenberg, Uderns, Hippach und Mayrhofen abgeklärt. Betroffen sind offenbar Seilbahnmitarbeiter, so das Land Tirol in einer Aussendung.

Im Laufe des Samstags verdichteten sich die Hinweise, dass die Fälle im Skigebiet schon länger bekannt sind. So sollen die ersten Tests schon mehrere Tage zurückliegen. Wenn sich das bewahrheitet, bleibt die Frage, warum der Skibetrieb trotzdem nicht eingestellt wurde. Der Leiter des Tiroler Covid-Einsatzstabes, Elmar Rizzoli, war für den STANDARD am Samstag nicht zu sprechen.

Die im Dezember 2020 erstmals in Südafrika nachgewiesene Virusmutation B.1.351 weist laut Angaben des deutschen Robert-Koch-Instituts gemäß ersten Untersuchungen eine höhere Übertragbarkeit auf. Biontech hatte zudem angekündigt, in Kürze eine detailliertere Analyse der wahrscheinlichen Wirkung seines Impfstoffs auf diese Variante zu veröffentlichen.

Widersprüchliche Aussagen des Landes zu Cluster

Das Land Tirol verweigerte Samstag über Stunden jeden Kommentar zu den Fällen und bestätigte die Meldung später gegenüber dem ORF. Allerdings tun sich in den Erklärungen des Landes Widersprüche auf. So heißt es in der offiziellen Aussendung, die fünf bereits bestätigten Fälle würden Bezug zu einem Cluster in Hochfügen aufweisen. Gegenüber dem ORF sagte der Leiter des Covid-Einsatzstabes des Landes, Elmar Rizzoli, allerdings, die fünf Fälle seien kein Cluster, sondern verteilt zwischen mehreren Ortschaften entdeckt worden.

Wie von Einheimischen zu hören ist, wurden im vorderen Zillertal, wo die Fälle auftraten, in den vergangene zwei Wochen auffallend viele ausländische Gäste in den Skigebieten beobachtet. Wie diese dort Urlaub machen konnten – trotz Lockdowns – ist offen. Bürgermeister Mainusch aus Fügen kann "weder dementieren noch bestätigen", dass sich in der Region zuletzt auffallend viele ausländische Gäste aufgehalten hätten. Am Parkplatz des Skigebietes seien durchaus ausländische Kennzeichen zu sehen gewesen.

Skigebiet am Samstag wegen Covid geschlossen

Das Skigebiet Hochfügen war am Samstag geschlossen. Auf der Homepage hieß es: "Aufgrund der anhaltenden erhöhten Covid-19 Infektionszahlen in den umliegenden Gemeinden und eines möglichen Verdachtsfalles werden wir heute zum Schutze unserer Mitarbeiter und unserer Gäste das Skigebiet geschlossen halten. Wir werden in der Früh alle auf eine Infektion getestet und über die weitere Vorgehensweise informieren. Wir danken für Ihr Verständnis." Die Tests haben allerdings schon im Laufe der Woche stattgefunden und wurden teils bereits wiederholt, wie Bürgermeister Mainusch sagt.

Ab Sonntag soll nun die gesamte Bevölkerung im Bezirk Schwaz kostenlose PCR-Test machen lassen können. Zuletzt hatte die Entdeckung der britischen Virusmutation B.1.1.7 bei 17 Teilnehmern eines Skikurses in Jochberg für Aufregung gesorgt. Am 12. Jänner wurden die auffälligen PCR-Tests der britischen Skitouristen, die in Tirol einen Vorbereitungskurs für eine spätere Skilehrerausbildung besuchen wollten, zur weiteren Abklärung an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) nach Wien übermittelt. Dort konnte der Verdacht letztlich bestätigt werden.

Mutation B.1.1.7 bei 17 Briten in Jochberg nachgewiesen

Zugleich fanden im Bezirk Kitzbühel kostenlose Massentests der Bevölkerung statt, um festzustellen, ob sich die Mutation bereits in der Region verbreitet hat. Bis 18. Jänner wurden über 5250 Testungen durchgeführt. Es wurden insgesamt 58 positive Testergebnisse verzeichnet, allerdings keine davon mit Verdacht auf die Mutation B.1.1.7. Insgesamt 70 Prozent der Jochberger Bevölkerung nahm an den freiwilligen Massentests teil.

Tirol meldete am Samstag 112 neue Infektionsfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Aktuell sind somit 1167 aktive Fälle im Land zu verzeichnen. Der Bezirk Schwaz liegt gemessen an den aktiv positiven Fällen pro 100.000 Einwohnern mit einem Wert von 249 tirolweit auf Platz zwei hinter Lienz (355). (ars, 23.1.2021)