Wraneschitz hat es in die Notizbücher der NHL-Scouts geschafft. Foto: AP/Jason Franson/The Canadian Press

St. Paul/Wien – Sebastian Wraneschitz hat mit starken Leistungen bei der U20-Eishockey-WM Ende Dezember in Edmonton die NHL-Scouts auf sich aufmerksam gemacht. Der 18-jährige Torhüter der Vienna Capitals schaffte es als einziges österreichisches Talent auf die am Freitag veröffentlichte "Players to watch"-Liste des Central Scouting Service.

Der Draft, bei dem sich die Clubs der National Hockey League die Rechte an über 200 Talenten sichern, findet am 23. und 24. Juni statt.

Minnesota-Sieg

Apropos NHL: Die Minnesota Wild haben ihr erstes Heimspiel der neuen Saison erfolgreich gestaltet. Der Club von Österreichs verletzt fehlender Zukunftshoffnung Marco Rossi besiegte die San Jose Sharks in St. Paul mit 4:1. Für Minnesota war es der vierte Sieg im fünften Spiel, aber der erste im eigenen Xcel Energy Center.

NHL Video

Rossi muss nach einer Oberkörperverletzung, die er sich bei der U20-WM kurz vor Jahreswechsel in Kanada zugezogen hatte, weiter auf seinen ersten NHL-Einsatz warten. Der 19-jährige Center aus Vorarlberg war von Minnesota im Draft im Oktober an der neunten Stelle ausgewählt worden.

Furios starteten die Dallas Stars. Die Texaner, deren ersten vier Spiele wegen eines Corona-Ausbruchs kurz vor Saisonstart verschoben worden waren, fertigten die Nashville Predators mit 7:0 ab. (APA, 23.1.2021)

NHL-Ergebnisse

Minnesota Wild – San Jose Sharks 4:1

Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings 4:1

Dallas Stars – Nashville Predators 7:0

Washington Capitals – Buffalo Sabres 4:3 n.P.

Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers 4:2

Pittsburgh Penguins – New York Rangers 4:3 n.P.

Arizona Coyotes – Vegas Golden Knights 5:2

Anaheim Ducks – Colorado Avalanche 2:3 n.V.