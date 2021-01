Rewe und Spar verkaufen ab nächster Woche FFP2-Masken für 59 Cent das Stück. Die erste wollen beide gratis hergeben Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Die Rewe-Gruppe (Billa, Merkur, Penny) und Spar Österreich haben am Samstag in Aussendungen angekündigt, ab Montag, den 25.1.2021 – also ab Beginn der FFP2-Maskenpflicht im Handel – jedem Kunden und jeder Kundin eine FFP2-Maske gratis anzubieten; solange der Vorrat reicht, wie es hieß.

Erhöhte Nachfrage in den vergangenen Tagen

In den vergangenen Tagen habe die Nachfrage nach FFP2-Masken deutlich zugenommen: "Die Nachfrage war in den letzten Tagen wirklich sehr hoch. Wir haben bemerkt, dass sich zudem große Unsicherheit breitmacht, was die Verfügbarkeit von FFP2-Masken betrifft", sagt Rewe International AG-Vorstand Marcel Haraszti. Mit der Aktion wolle man "den Druck etwas rausnehmen." Für den Start der FFP2-Tragepflicht am Montag sei man außerdem gut vorbereitet: Ausreichend Masken seien vorhanden und an Billa, Merkur und Penny bereits über fünf Millionen Masken geliefert worden. Weitere 15 Millionen wurden nach eigenen Angaben bestellt.

Auch der Spar-Konzern zog sofort nach: In seiner Aussendung teilte man mit, dass "eine Maske pro Tag gratis zur Verfügung gestellt" werde. Die Gratis-Masken könne man beim Eingang der Spar-, Eurospar-, und Intersparmärkte entgegennehmen. SPAR hat demnach vorerst rund 20 Millionen Stück zertifizierte FFP2-Masken auf Lager.

Seit dem 21. Jänner sind die Masken bei beiden Unternehmen für 59 Cent das Stück erhältlich; die von der Regierung angekündigte Pflicht zum Tragen der FFP2-Maske hat den Preis massiv gedrückt: Zuvor verlangten Apotheke noch acht Euro das Stück. (etom, APA, 23.1.2021)