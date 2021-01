Ken Jebsen hatte mit seinen Youtube-Videos, in denen er Falschinformationen zum Coronavirus verbreitete, Millionen Nutzer erreicht

Am Freitag hat Youtube den Kanal "KenFM" des deutschen Verschwörungserzählers Ken Jebsen von seiner Plattform verbannt, und das endgültig. Einem Google-Sprecher zufolge habe Jens mehrfach gegen die Covid-19-Richtlinien Youtubes verstoßen. Der Videoplattform-Betreiber erlaubt Nutzern drei Richtlinienverstöße innerhalb von 90 Tagen, wer diese überschreitet wird dauerhaft gesperrt. Youtube hatte bereits im Mai 2020 Geldeinnahmen für Jebsens Videos ausgesetzt, im November wurde der Zugang zu seinen Videos weiter eingeschränkt.

Bill Gates und 9/11

Seither ist er in der neurechten Szene zum prominenten Verschwörungserzähler aufgestiegen. In seinen Videos verbreitete er unter anderem die Behauptung, Bill Gates wolle Menschen mithilfe der Corona-Impfung sterilisieren. Als Argumente lieferte er Falschinformationen, über die WHO, die deutsche Polizei und zum Coronavirus, die von Faktencheckern mehrfach widerlegt wurden.

Jebsens Youtube-Videos wurden in der Vergangenheit millionenfach aufgerufen. 2011 wurde Ken Jebsen vom öffentlich rechtlichen Rundfunk RBB als Journalist entlassen. Auch in seiner ehemaligen RBB-Sendung "KenFM" verbreitete Jebsen die Verschwörungstheorie, die Terroranschläge am 11. September 2001 seien eine Inszenierung der USA.

Deplatforming

Die US-Plattform Youtube geht seit dem Ausbruch der Pandemie immer schärfer gegen Falschinformationen vor. Zuvor erhielten drei Kanäle der rechtsextremen Bewegung der Identitären, darunter der Acccount des österreichischen Martin Sellner, eine dauerhafte Sperre. Im vergangenen Monat wurde zudem eine Parlamentsrede von Herbert Kickl (FPÖ) von der Plattform entfernt, da sie Falschinformationen zu Covid-19 enthielte. (hsu, 23.11.2021)