Teresa Stadlober belegte in Lahti den achten Rang. Foto: EPA/GIAN EHRENZELLER

Lahti – Teresa Stadlober hat am Samstag im Langlauf-Skiathlon (je 7,5 km klassisch und Skating) beim Weltcup in Lahti den achten Rang belegt. Die Radstädterin lag nach dem klassischen Teil noch an 14. Stelle, arbeitete sich aber rasch auf Platz acht vor. Ein Angriff auf Platz sechs im Finish schlug knapp fehl. Auf die sechstplatzierte Natalja Neprjajewa (RUS) fehlten nur 0,3 Sekunden.

Der Sieg ging einmal mehr an Therese Johaug, die gleich nach ihrer Rückkehr wegen einer pandemie-bedingten Pause der Norwegerinnen wieder das Kommando übernahm. Es war bereits ihr 77. Weltcupsieg im Einzel-Weltcup. Sie siegte nach 37:45,1 Minuten und führte einen Triplesieg der Norskerinnen an. 28,1 Sekunden dahinter kam Helene Marie Fossesholm knapp vor Heidi Weng (+29,6) ins Ziel. (APA, 23.1.2021)

Damen – Skiathlon (je 7,5 km klassisch/Skating)

1. Therese Johaug 37:45,1 Min.

2. Helene Fosseholm +28,1 Sek.

3. Heidi Weng (alle NOR) +29,6.

Weiter: 8. Teresa Stadlober (AUT) Österreich) +1:02,8

Weltcup-Gesamt (nach 16 Bewerben):

1. Jessica Diggins (USA) 991 Pkt.

2. Rosie Brennan (USA) 824

3. Julia Stupak (RUS) 802.

Weiter: 11. Johaug 431 – 13. Stadlober 416