Moskau – "Geehrte Bürger, die Veranstaltung ist illegal, wir tun alles, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten", schallt es aus den Lautsprechern. Zur gleichen Zeit hat eine Kette aus sechs oder sieben Beamten der Sondereinheit OMON einen protestierenden Bürger aus der Menge gegriffen und zerrt ihn einen nahestehenden Gefängnistransporter. Nach welchem Prinzip die Uniformierten ihre Opfer aussuchen, ist unklar.

Die Umgebenden zücken ihre Handys, um die Szene zu filmen, pfeifen und rufen "Schande" oder "Freiheit". Widerstand leisten sie in den meisten Fällen nicht, vereinzelt fliegen höchstens ein paar Schneebälle in Richtung der Ordnungshüter. Trotzdem ist die Anspannung in beiden Lagern zu spüren.

Am Puschkin-Platz in Moskau ist es trotz leicht frostigen Wetters voll an diesem Samstagnachmittag. Bereits vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung 14 Uhr Ortszeit haben sich viele Demonstranten eingefunden. Die Zahl der Manifestanten steigt stetig an. Ein ständiger Strom von Protestlern bewegt sich von den anliegenden U-Bahn-Stationen auf den Platz zu.

Das Innenministerium spricht von 4.000 Teilnehmern an der nichtgenehmigten Protestkundgebung. Bilder aus den anliegenden Wohnhäusern vermitteln den Eindruck, dass es sich um ein Vielfaches der offiziellen Zahl handelt. Immer wieder tönt es "Putin der Dieb", viele Menschen geben die Festnahme Nawalnys und dessen veröffentlichtes Video über den mutmaßlichen Luxuspalast des russischen Präsidenten am Schwarzen Meer als Beweggrund für ihren Protest an.

Einige Kreative haben Klobürsten mit zur Veranstaltung gebracht – eine Anspielung auf die goldenen Klobürsten, die angeblich für eins der Weingüter um die Putin-Residenz angeschafft worden sind. Das Video, das Korruption und Luxusleben des Kremlchefs dokumentieren soll, hat innerhalb kürzester Zeit über 50 Millionen Klicks im Internet erzielt.

Putins Sprecher Dmitri Peskow dementierte das Material als "Flickwerk" und "Abzocke", doch bei der Bevölkerung sind die Vorwürfe offenbar auf Widerhall gestoßen. Denn die Proteste sind keineswegs auf Moskau beschränkt: Bereits am Morgen kam es in Russlands Fernem Osten zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitsorganen. In Wladiwostok, Chabarowsk, Irkutsk und anderen Großstädten wurden Hunderte, teils rabiat festgenommen.

Engste Mitarbeiterin und Frau von Nawalny wurden abgeführt

Im Vergleich dazu ist das Vorgehen der Polizei in Moskau behutsam, auch wenn die wichtigsten Führungspersonen der Opposition innerhalb kürzester Zeit festgenommen wurden: "Ich bin sehr froh, dass so eine große Zahl an Bürgern in unserem Land auf die Straße gegangen ist", konnte Ljubow Sobol, eine der engsten Mitarbeiterinnen von Alexej Nawalny beispielsweise gerade noch sagen, ehe sie unmittelbar darauf von der Polizei gepackt und in den Gefängnistransporter gezerrt wurde. Auch Nawalnys Ehefrau Julia stand nur wenige Minuten auf dem Puschkin-Platz, bevor die Sicherheitsorgane sie abführten.

Die Obrigkeit hat bereits scharfe Konsequenzen für die Organisatoren der Proteste angekündigt. Genehmigt wurden die Veranstaltungen in keiner Stadt. Covid gilt als Grund für die Verbote, obwohl die Pandemie kein Hindernis bei der Durchführung der Siegesparade oder dem Referendum vor einigen Monaten war und Moskau sich auch ansonsten bemüht, den Schein der Normalität zu wahren. Einen zweiten Lockdown wie in Europa haben die Russen vermieden. Offiziell sind die Ansteckungszahlen seit Wochen rückläufig.

Strategisch unklug – Kreml wollte Oppositionsveranstaltung unterdrücken

Doch bereits im Vorfeld der Proteste übte der Kreml massiven administrativen, wenn auch strategisch nicht besonders klugen Druck aus, um die Oppositionsveranstaltung zu unterdrücken. Die Medienaufsicht forderte soziale Netzwerke auf, Aufrufe von Usern zur Teilnahme zu löschen. Gegen Tiktok und vkontakte gab es regelrechte Kampagnen.

Die Duma hat angekündigt, die Strafen für diejenigen, die Jugendliche zu den Protesten heranziehen, deutlich zu erhöhen. Bis zu fünf Jahre Haft gibt es einem neuen Gesetzesprojekt nach dafür. Die russische Regierung hat am Samstag ihre Unterstützung für das Gesetz bekannt gegeben. Trotz dieser Drohung und den Massenfestnahmen am Samstag muss die russische Führung aber mit weiteren Protesten in näherer Zukunft rechnen. Landesweit, denn demonstriert wurde am Wochenende nicht nur in Moskau, sondern fast in allen Regionen vom fernöstlichen Sachalin bis hin zur Ostsee-Exklave Kaliningrad. (André Ballin aus Moskau, 23.1.2021)