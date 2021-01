Auch in einem Wiener Pflegeheim wurden zehn Impfdosen entsorgt Foto: Heribert Corn

Wie der Kurier am Samstag berichtete, wurden in einem ostösterreichischen Pflegeheim ungenutzte Impfdosen weggeworfen. In seinem Bericht berief sich dieser auf einen in den Skandal verwickelten Arzt. Zwar wurden im besagten Heim alle älteren Bewohner durchgeimpft, fünf Dosen sollen dabei aber übrig geblieben sein – eine Dose hätte anschließend ein Arzt durch die impfende Ärztin erhalten sollen.

Weil dieser regelmäßig Termine im Heim wahrnehmen muss, sei dies von beiden Seiten als sinnvoll erachtet worden. Allerdings soll sich eine Heimschwester in die Quere gestellt haben, woraufhin die Heimleitung konsultiert wurde. Diese entschied, dass die Impfdosen nicht benutzt werden dürfen. Der Arzt, der sich über diesen Vorgang schockiert zeigte, wollte nun auf die schreckliche Verunsicherung im Umgang mit derartigen Entscheidungen aufmerksam machen, hieß es.

Dem STANDARD wurde nun ein weiterer Fall eines Pflegeheims bekannt, das zehn Impfdosen entsorgen musste. Das Wiener Heim war eines der ersten in Österreich, dass zu impfen begonnen hatte – als noch nicht offiziell bekannt war, dass aus einer Pfizer-Impf-Phiole oft auch sechs statt fünf Dosen gezogen werden können. So hätte man 40 Impfdosen zusätzlich gehabt, sagt ein Sprecher dem STANDARD. Man habe daraufhin Pflegkräfte aus anderen Häusern, Ärzte, Vorstandspersonal und andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geimpft, doch man habe nicht alle Impfdosen verbrauchen können. Danach sei das nicht mehr vorgekommen, man habe begonnen Backup-Listen zu erstellen, um stets genug andere Impfwillige parat zu haben, falls Impfdosen übrig bleiben.

Der Pfizer-Impfstoff muss, einmal aufgetaut nach zwei Stunden verimpft werden, von einem Transport wird abgeraten. In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Fälle von Dorfprominenten und Lokalpolitikern bekannt, die – obwohl sie in der Priorisierungsliste eigentlich noch nicht vorgesehen sind – bereits geimpft wurden. Die meisten von ihnen berufen sich darauf, dass die Impfdosen sonst entsorgt werden müssen hätten.

Vom Gesundheitsministerium gibt es die klare Vorgabe, dass Impfstoff nicht entsorgt werden soll. In einem Manual, das an die Impfbeauftragten der Heime ging heißt es: "Ein Verwurf an Impfstoff ist zu vermeiden, gegebenenfalls durch die Impfung von Personen mit geringerer Priorität. Sollte es trotz aller Anstrengungen zu einem Verwurf an Impfstoff kommen, ist dieser gesondert, kalenderwochenweise zu dokumentieren und auf Aufforderung zu melden." (elas, etom 23.1.2021)