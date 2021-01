Foto: Imago Images / Vatican Media / CPP / IPA

Vatikanstadt – Papst Franziskus wird wegen erneuter starker Rückenschmerzen die geplanten Termine am Sonntag und Montag nicht selbst wahrnehmen können. Das teilte der Direktor des vatikanischen Presseamtes, Matteo Bruni, am Samstagabend mit.

Der Papst wird daher auch die Messe zum Wort-Gottes am Sonntag im Petersdom nicht selbst zelebrieren. Für ihn springt der Präsident des Päpstlichen Rates für die Förderung der Neuevangelisierung, Erzbischof Rino Fisichella, ein. Das Angelus-Gebet am Sonntag, das derzeit aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes übertragen wird, werde Papst Franziskus jedoch wie gewohnt um 12.00 Uhr halten.

Neujahrsempfang mit Diplomaten

Der traditionelle Neujahrsempfang für die beim Vatikan akkreditierten Diplomaten, der am Montagvormittag geplant ist, wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Vesper zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen, die – ebenfalls am Montag – um 17.30 in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern beginnt, wird stattdessen durch Kurienkardinal Kurt Koch geleitet. Bereits zu den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel ließ der Papst sich wegen starker Rückenschmerzen vertreten. (APA, 22.1.2021)