Hier wird abgeklatscht: Lucas Vazquez und Karim Benzema.

Foto: APA/AFP/Manso

Madrid – Nach dem überraschenden Pokal-Aus hat Real Madrid in der spanischen Fußball-Liga wieder einen Erfolg gefeiert, und zwar ein 4:1 (3:0) beim Tabellen-17. Deportivo Alaves bei. Real festigte damit den zweiten Tabellenplatz, der Abstand auf Spitzenreiter Atletico Madrid (44 Punkte) beträgt vier Zähler, hat aber schon zwei Spiele mehr bestritten. Trainer Zinedine Zidane (48) fehlte dem Rekordmeister aufgrund einer Corona-Infektion, der Franzose wurde durch Assistent David Bettoni vertreten.

Casemiro erzielte in der 15. Spielminute den Führungstreffer für Real nach einer Ecke, kurz vor der Halbzeit traf Eden Hazard (45.+1), Karim Benzema gelang ein Doppelpack (41., 70.). Den Treffer für Alaves erzielte der ehemalige Bundesliga-Spieler Joselu (59.).

Durch den Sieg verschaffte sich Real etwas Luft auf den Verfolger FC Sevilla. Der Tabellendritte (36) hatte am Samstagnachmittag 3:0 (2:0) gegen den FC Cadiz gewonnen. Erst am Mittwoch war Real überraschend in der dritten Runde des Pokals beim Drittligisten CD Alcoyano mit 1:2 nach Verlängerung ausgeschieden. (sid, 23.1.2020)