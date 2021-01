Das Ende von Flash sorgte auch kurzfristig für das Ende des Bahnbetriebs in Dalian. Foto: Screenshot

Ende 2020 stellte Adobe den Support für Flash, eine der wichtigsten Kreativ-Technologien des Internets der frühen 2000er-Jahre, ein. Und am 12. Jänner zog man auch auf technischer Ebene den Stecker, indem der Flash Player damit begann, das Abspielen von Inhalten zu verweigern.

Überraschend kam das freilich nicht. Im Sommer 2017 hatte der Hersteller nach langem Zögern das Aus für Flash angekündigt. Die Nachricht dürfte aber drei Jahre lang nicht bis zu den Betreibern deines Zugdepots im chinesichen Dalian durchgedrungen sein. Dort musste man nach der Deaktivierung des Flashplayers fast einen Tag lang den Betrieb einstellen, dokumentiert der Journalist Tony Lin.

20 Stunden

Konkret war es die Managementsoftware für die Planung des Zugverkehrs, die in Flash umgesetzt und bis jetzt nicht erneuert wurde. Nach der Abschaltung von Flash verlor sie die Anbindung an das regionale Planungssystem. Es kam auch zu weiteren Problemen, Mitarbeiter des Bahndepots berichteten unter anderen von Druckerausfällen.

Die Techniker versammelten sich zu Krisensitzungen und versuchten, der Lage Herr zu werden. Kurzfristig hatte man Erfolg durch das Einspielen eines Backups. Nachdem sich die darin enthaltene Flash-Version jedoch automatisch aktualisierte, landete man wieder am Anfang.

Es sollte 20 Stunden dauern, ehe man erfolgreich war, berichten die Betreiber in einem laut Lin an ein "Kriegstagebuch" erinnerndes Posting. Die Lösung bestand allerdings nicht in einem Wechsel auf eine andere Technologie, was aufgrund der Dringlichkeit der Situation kurzfristig wohl auch nicht realistisch wäre. Stattdessen grub man eine offenbar raubkopierte, ältere Version des Flash Media Server aus einem anderen Backup aus, die man erfolgreich aufspielen konnte.

Die Züge in Dalian fahren zwar seitdem wieder, der Umstieg auf ein System ohne Flash dürfte der Verwaltung des Zugdepots aber nicht erspart bleiben. (red, 24.1.2021)