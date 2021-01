Internetgröße beginnt am 26. Jänner im Windschatten der RTL-"Dschungelshow" ihre TV-Karriere

Auf Twitch versammelt Knossalla 1,5 Millionen Follower. Foto: Screenshot

Millionen kennen ihn von der Streaming-Plattform Twitch: Die deutsche Internetgröße Jens "The Real Knossi" Knossalla bekommt eine Fernsehsendung. Es ist eine neue Show bei RTL. "Mehr als zehn Jahre habe ich dafür gekämpft, eine Late-Night-Show zu moderieren, und nun soll es soweit sein", wird Knossalla in einer RTL-Mitteilung zitiert. Die ersten beiden Folgen seines Formats Täglich frisch geröstet laufen am Dienstag und Donnerstag, live nach der Dschungelshow.

Ideengeber Stefan Raab

Die Idee für "Täglich frisch geröstet" stammt von Stefan Raab. Er freue sich riesig auf die Zusammenarbeit mit seinem Vorbild, meinte Knossalla. Der selbst ernannte "König des Internets", dessen Markenzeichen eine goldene Krone ist, wurde auf der Streaming-Plattform Twitch zum Star und hat sich mittlerweile eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut: Dort folgen Knossalla 1,5 Millionen, auf Instagram 1,3 Millionen und auf Youtube rund 1,2 Millionen Menschen. (APA, 24.1.2021)