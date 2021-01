Nach massiver Aufregung seitens der Spieler zieht Microsoft die angekündigte Preiserhöhung zurück. Foto: AFP

Am 22. Jänner kündigte Microsoft eine teils kräftige Preiserhöhung für seinen Xbox Online-Service Xbox Live Gold an. Insbesondere in Deutschland wollte man einzelne Gebühren deutlich steigern. Das Monatsabo hätte künftig 9 statt 7 Euro kosten sollen. Das Halbjahresabo wäre von 40 auf 48 Euro angestiegen.

Doch dazu kommt es nicht. Auf diversen Kanälen hagelte es massive Kritik an Microsoft für den geplanten Schritt. Unter anderem wurde dem Konzern vorgeworfen, von der Coronavirus-Pandemie zusätzlich profitieren zu wollen. In vielen Ländern sind derzeit Lockdowns in Kraft, im Rahmen derer etwa Kinos, Sportstätten, Gastronomie und andere Freizeitangebote geschlossen sind.

Abopflicht wird gelockert

Einen Tag darauf macht Microsoft nun einen Rückzieher. "Wir haben gestern einen Fehler gemacht und ihr lagt mit eurer Kritik vollkommen richtig", heißt es reumütig in einem Update. "Wir haben dabei versagt, die Erwartungen derer, die für uns am meisten zählen, zu erfüllen." Das Preismodell für Xbox Live Gold bleibt doch unverändert.

Die weiterhin gültigen Preise für Xbox Live Gold in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Foto: Microsoft

Weiters soll die Abopflicht gelockert werden. Free2Play-Games sollen in Zukunft auch ohne Xbox Live Gold zugänglich sein. Wann diese Änderung umgesetzt wird, bleibt aber noch offen. (red, 24.1.2021)