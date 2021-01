Der verlängerte Lockdown wirft die Planungen erneut durcheinander. Jede Sparte trifft es anders, jede und jeder Kulturschaffende geht damit anders um. Was tun, wenn Konzerte weiterhin abgesagt werden, Festivals um ihre Austragung bangen und sich die Bühnenbilder in den Theaterhäusern stapeln? Ein Normalbetrieb scheint noch in weiter Ferne. Was tun?

Händl Klaus, Autor und Regisseur:

Händl Klaus "fehlt die körperliche Nähe zu den Freunden".

"Ich lebe momentan im vollgestopften Archiv, in einem ehemaligen Lampengeschäft im Seeland von Biel, zwischen Bergen von Notizen aus 30 Jahren, im Chaos. Es gibt ein Bett und eine Dusche und einen Kocher. Da hab ich mich eingeigelt, um endlich aufzuräumen. Ich rede mir ein, dass ich das ja eh immer wollte. Aber es kommt viel zu früh und unseligerweise von außen. Wenigstens leidet hier keiner unter mir. Und im Tun selbst geh’ ich eh auf, ich stoße auf lauter alte Spuren für ein Stück, an dem ich schon ewig schreibe, und den Film, der mir in der Seele brennt, und ich sage mir – ach, ich sag’ mir gar nix mehr.

Ich bin ausgekühlt, mir fehlt das Miteinander schrecklich. Und die Musik, die Wärme des Orchesters. Obwohl ich mich von der Oper verabschiedet habe, wird sie mich immer trösten. Jahrelang hab ich Opernlibretti geschrieben wie gestört. Und als es dann genug war, ist dieser Entschluss quasi verpufft, weil man die Oper gleich ganz zugesperrt hat. Was gäb’ ich drum, in eine gehen zu dürfen!" (hil)

Händl Klaus (51) ist Schriftsteller.





Brigitte Kowanz, Künstlerin:

Die bildende Künstlerin Brigitte Kowanz kann "vergleichsweise normal" weiterarbeiten. Foto: Mato Johannik

"Mir geht es so weit gut. Ich bin im Studio, und der Alltag geht vergleichsweise normal weiter. Ich bin mir des Glücks dieser privilegierten Situation – so autonom arbeiten zu können – bewusst. Auch zu Firmen und Baumärkten, die man so braucht, kann man Zugang finden. Derzeit verwirkliche ich zwei große Projekte im öffentlichen Raum: eine Arbeit in Zürich und eine in Köln. Außerdem bereite ich eine Museumsausstellung vor, die sich möglicherweise verschieben wird, abgesagt wurde jedenfalls noch nichts.

Ich arbeite weiterhin so, dass wir die ursprünglichen Deadlines einhalten könnten. Das ganze Team hat gut zu tun, Stillstand gibt es keinen. Lästig sind die vielen Zoom-Meetings. Man merkt einfach, wie viel da fehlt, wenn der Kontakt nur online stattfindet. Ich vermisse soziale Kontakte und Museen. Ich freue mich schon, wenn das kulturelle Leben wieder hochgefahren werden kann. Auch darauf, wieder größere Gruppen treffen zu können und aufs Reisen. Wenn das alles vorbei ist, muss ich hier schnell mal raus." (abs)

Brigitte Kowanz (63) ist Künstlerin.

(25.1.2021)