Alexander Bolschunow gegen Joni Mäki, nichts für schwache Nerven. Foto: AP/Jussi Nukari

Lahti – Norwegen hat am Sonntag die Langlauf-Staffel der Herren beim Weltcup in Lahti gewonnen. Für Aufsehen sorgte aber der Zielsprint um Platz zwei zwischen Finnland und Russland. Der finnische Schlussläufer Joni Mäki bog vor dem Russen Alexander Bolschunow auf die Zielgeraden ein. Die beiden kamen sich recht nahe, der Finne schnitt seinem Hintermann etwas den Weg ab. Der Russe kam ins Straucheln und reagierte aggressiv: Zuerst schlug Bolschunow mit der Faust beziehungsweise mit dem Stock nach dem Finnen, traf ihn aber nicht.

An diesem Tag markierte die Ziellinie aber nicht das Rennende. Denn als Mäki bereits bei seinen Teamkollegen stand, rammte ihn Bolschunow von hinten in Eishockey-Manier per Bodycheck nieder. Die zunächst drittplatzierte Mannschaft Russland I wurde nach diesem doppelten Ausraster disqualifiziert. Stattdessen rückte Russland II aufs Podium.

Zielsprint ab 1:35. Eurosport Россия

Auch Norwegens Frauen gewannen

Norwegen konnte indes doppelt jubeln: Nicht nur die Männer (Paal Golberg, Emil Iversen, Sjur Röthe und Simen Hegstad Krüger) gewannen, sondern auch die Frauen. Angeführt von Therese Johaug und Heidi Weng siegten sie nach 4 x 5 Kilometern mit gut 43 Sekunden Vorsprung vor Schweden und Finnland. Österreichische Teams waren nicht am Start. (ag, APA, sid, 24.1.2021)



Ergebnisse – Männer, Staffel (4x7,5 km):

1. Norwegen (Golberg, Iversen, Röthe, Krüger) 1:07:56,8 Stunden

2. Finnland I (Hyvarinen, Hakola, Niskanen, Maki) +40,9 Sekunden zurück

3. Russland II (Semikow, Jakimuschkin, Melnitschenko, Ustjugow) +1:07,2 Minuten zurück

4. Deutschland (Dobler, Brugger, Notz, Moch) +1:39,4

5. Schweiz (Baumann, Cologna, Rüesch, Klee) +2:47,9

6. Schweden (Sandström, Andersson, Burman, Eriksson) +2:53,0

7. USA (Norris, Schumacher, Patterson, Wonders) +4:04,3

8. Finnland II (Vuorela, Mikkonen, Lindholm, Koivisto) +5:30,5

überrundet: 9. Kanada (Ritchie, Cyr, Boucher, Kennedy)

10. Estland (Kilp, Roos, Himma, Korge)

disqualifiziert: Russland I (Tscherwotkin, Below, Spizow, Bolschunow).

Frauen, Staffel (4x5 km):

1. Norwegen (T. Weng, Johaug, Fossesholm, H. Weng) 49:34,4 Minuten

2. Schweden (Kalla, Ribom, Modig, Andersson) 42,9 Sekunden zurück

3. Finnland I (Matintalo, Niskanen, Mononen, Pärmäkoski) +59,5

4. Russland I (Kirpitschenko, Neprjajewa, Netschajewskaja, Istomina) +1:30,7 Minuten

5. USA (Brennan, Diggins, Laukli, Patterson) +1:48,6

6. Deutschland (Gimmler, Hennig, Carl, Fink) +2:16,3

7. Finnland II (Nissinen, Kyllönen, Joensuu, Roponen) +2:48,5

8. Russland II (Mekrjukowa, Wasilijewa, Smirnowa, Ixanowa) +4:01,9

9. Kanada (Stewart-Jones, Beatty, Browne, Macisaac-Jones) +4:18,2

10. Estland (Uustalu, Kaasiku, Kaasiku, Kaasik) +7:26,4