Altach – Meister Red Bull Salzburg hat die Tabellenführung zurückerobert. Nachdem Rapid am Freitag mit einem 4:1 gegen Sturm Graz vorgelegt hatte, konterten die "Bullen" am Sonntag mit einem 2:0-Erfolg in Altach. Jan Zwischenbruggers Eigentor (48.) führte die Gäste in ihrem ersten Pflichtspiel in diesem Jahr auf die Siegerstraße. Patson Daka fixierte wenig später (62.) per Kopf den Endstand. Altachs Stefan Haudum sah in der 80. Minute noch Gelb-Rot.

Salzburger Jubeltraube. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Salzburg führt die Tabelle damit nach 13 Spieltagen mit 28 Punkten an. Dahinter lauern Rapid (27) und Sturm Graz (25). Der Vierte LASK (24) kann mit einem Heimsieg im Abendspiel gegen die WSG Tirol (17 Uhr) punktemäßig mit Rapid gleichziehen. Altach bleibt Vorletzter punktegleich (8) mit Schlusslicht Admira, aber mit der um drei Treffer besseren Tordifferenz.

Offene erste Halbzeit

Altach konnte die Partie in der ersten Hälfte durchaus offen halten. Salzburg tat sich gegen die tief stehenden Altacher schwer, vor der Pause wurde keine einzige zwingende Chance herausgespielt. Der einzige Versuch, der aufs Tor ging, war ein harmloser Kopfball von Maximilian Wöber genau in die Arme von Altach-Schlussmann Martin Kobras (18.).

Eigentor als Nussknacker

Nach dem Seitenwechsel legten die "Bullen" einen Gang zu. In der 48. Minute zog Mergim Berisha auf der linken Seite davon, seine Hereingabe fand von Zwischenbruggers Knie den Weg ins Tor der Altacher. Mit der Führung im Rücken wirkte der Serienmeister befreit, die Aktionen liefen um einiges flüssiger – so auch beim zweiten Treffer der Gäste: Daka versenkte eine Flanke von Rasmus Kristensen per Hechtkopfball (62.).

Kampf um den Ball. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

In der Folge bekam das Match einen Testspiel-Charakter. Salzburg diktierte das Geschehen nach Belieben, agierte aber nicht mit dem letzten Nachdruck, womit den Altachern eine höhere Niederlage erspart blieb. Deren Neuzugang Stefan Haudum sah in der 80. Minute nach einem Foul an Brenden Aaronson Gelb-Rot. Der US-Amerikaner feierte ab der 62. Minute sein Debüt für die Salzburger, Bernardo gab ebenfalls ab der 62. Minute sein Comeback für die "Bullen". (red, APA, 24.1.2021)

Technische Daten:

Fußball-Bundesliga (13. Runde)

SCR Altach – Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

Altach, Cashpoint-Arena, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus-Pandemie), SR Altmann

Tore: 0:1 (48.) Zwischenbrugger (Eigentor)

0:2 (62.) Daka

Altach: Kobras – Thurnwald (82. Anderson), Zwischenbrugger (75. Netzer), Bumberger, Karic – Casar, Haudum, Fischer – Meilinger (61. Bukta), Maderner (61. Obasi), Schreiner (46. Stefel)

Salzburg: Stankovic – Kristensen (82. Vallci), Ramalho, Wöber, Ulmer – E. Mwepu, Bernede (62. Bernardo), Junuzovic, Sucic (62. Aaronson) – Daka (82. Adeyemi), Berisha (71. Koita)

Gelb-Rot: Haudum (80./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Bumberger, Maderner, Karic