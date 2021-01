Wer im Lockdown Sehnsucht nach dem Meer hat, könne sich auf den neuen Einsatz der Hamburger "Tatort"-Kommissare "ein bisschen freuen", schreibt Colette M. Schmidt im STANDARD. Die Musik der Komponisten Peter Hinderthür und Stefan Will habe "großen Anteil am so ruhig und trotzdem spannend erzählten Plot".