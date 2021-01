Die Neuverfilmung des bekannten gleichnamigen DDR-Romans. Vojta Vomácka versteckt sich in einem Koffer: "Nackt unter Wölfen", 23.10 Uhr, MDR.

Foto: MDR / Ufa Fiction

19.40 REPORTAGE

Re: Bauernhof statt Seniorenheim "Green Care" heißt der Trend aus Skandinavien, der Altenpflege mit Landwirtschaft verbindet. Angesichts des Überlebenskampfs zahlloser kleiner Bauernhöfe bei gleichzeitig fortschreitendem demografischem Wandel eine ideale Lösung für beide Seiten? Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Corona-Impfung Mit Dokumentationen über Chancen und Risiken der Impfung, Impfmythen und Impfgeschichten. Bis 0.10, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Diese Woche im ORF-Chronikmagazin: Umkämpfte Impfung – wer kommt wann dran? / Hilfe für die Menschen in Kara Tepe? / Klimakrise – neues Denken braucht die Welt / Warum aus Fucking Fugging wurde. Bis 22.00, ORF 2

22.15 SCHMUGGEL

Sicario (USA/MEX 2015, Denis Villeneuve) Drogenschmuggel zwischen den USA und Mexiko: Emily Blunt nimmt in dem Thriller von Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) als mutige FBI-Agentin einen aussichtslosen Kampf um Gerechtigkeit auf sich. Bis 0.05, ZDF

Trailer zu "Sicario". vipmagazin

22.25 DOKUMENTARFILM

The Euphoria of Being (Ungarn 2020, Réka Szabó)Éva Fahidi war 18 Jahre alt, als sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Auschwitz deportiert wurde. Sie überlebte als Einzige. Bewegt von Fahidis Autobiografie The Soul of Things studiert die Regisseurin und Choreografin Réka Szabó mit Éva Fahidi und der Tänzerin Emese Cuhorka eine Tanzperformance ein. Der Film dokumentiert die monatelange Probenarbeit. Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler präsentiert die Themen: 100 Jahre Burgenland. Stimmen und Geschichten aus Österreichs – gemessen an der Einwohnerzahl – kleinstem Bundesland. / Freiheit im Würgegriff. Wie steht es um unsere Freiheit in Zeiten der Pandemie? Zu Gast: Ingrid Brodnig. / Der Boom der Monarchenfilme. / Beginn der Reihe Ikonen Österreichs, zum Auftakt über Ruhm und Ruin der Habsburger. Bis 0.00, ORF 2

23.10 ZIVILCOURAGE

Nackt unter Wölfen (D 2015, Philipp Kadelbach) In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs entdeckt ein Insasse des NS-Konzentrationslagers Buchenwald ein jüdisches Mädchen in einem Koffer und versucht, sie gegen den Widerstand anderer Häftlinge vor dem sicheren Tod zu retten. Philipp Kadelbach adaptierte den DDR-Klassiker aus dem Jahr 1963 mit Armin Müller-Stahl. Bis 0.50, MDR

23.35 DOKUMENTATION

Zeugen 1981 zeigte das deutsche Fernsehen die Dokumentation Zeugen – Aussagen zum Mord an einem Volk. Darin sprachen zum ersten Mal Zeitzeuginnen und Zeitzeugen im deutschen Fernsehen über den Holocaust. Dies ist die dramatische Entstehungsgeschichte des Zweiteilers. Bis 0.20, ARD