Sebastian Ogier am Gas. Foto: imago images/HMB-Media

Monte Carlo – Sebastian Ogier hat zum achten Mal die legendäre Rallye Monte Carlo gewonnen. Der 37 Jahre alte Franzose ist damit nun alleiniger Rekordhalter vor seinem Landsmann, dem neunfachen Weltmeister Sebastien Loeb (46). Für Ogier war der Sieg im Fürstentum der 50. insgesamt.

FIA World Rally Championship

"Es ist immer etwas Besonderes, hier zu gewinnen. Als kleines Kind hab ich schon von dieser Rallye geträumt", sagte der siebenfachen WM-Champion, der im Toyota Yaris von Co-Pilot Julien Ingrassia navigiert wurde. Ogier gewann mit 32,6 Sekunden Vorsprung auf seinen britischen Markenkollegen Elfyn Evans, Rang drei holte sich der Belgier Thierry Neuville (Hyundai) mit 1:13,5 Minuten Rückstand.

Hermann Neubauer/Bernhard Ettel (Ford Fiesta) beendeten die Rallye gesamt auf Rang 19 und in der WRC3-Wertung auf Platz vier. "Das Ergebnis ist wirklich besser als das, was wir uns erwartet oder erhofft hatten, zumal wir nie 'auf Attacke' fuhren. In meiner Klasse waren am Ende jedenfalls nur die drei französischen Lokalmatadore schneller – die sind aber hier zu Hause und kennen jeden Meter perfekt", sagte Neubauer. Johannes Keferböck/Ilka Minor (Skoda) wurden Gesamt-26. (APA; 24.1.2020)