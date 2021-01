Der Sankt Pöltener Bürgermeister, Matthias Stadler, entschied die erste Wahl in Österreich während der Corona-Pandemie für sich. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien / St. Pölten – In der niederösterreichischen Landeshauptstadt fand am Sonntag die Gemeinderatswahl statt. Die Sozialdemokraten verteidigten ihre absolute Mehrheit, mussten allerdings Federn lassen. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) sieht sich mit 56 Prozent der Stimmen in seinem Kurs bestätigt. Bei der Wahl 2016 hatte er allerdings noch 59 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt.





Sicherheitsvorkehrungen

Die Wahllokale in der niederösterreichischen Landeshauptstadt waren bis 16.00 Uhr geöffnet. "Vorwählen" war bereits seit 4. Jänner möglich. 12.598 der 46.621 Stimmberechtigten hatten Wahlkarten beantragt. Eine Rekordzahl, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

Die Stadt habe "alle Sicherheits- und Hygienevorkehrungen getroffen, damit die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner bedenkenlos und sicher von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können", wurde im Vorfeld betont. Mund-Nasen-Schutz beim Betreten der Wahllokale war Pflicht, der vorgeschriebene Abstand zwingend einzuhalten.

Jede Wählerin bzw. jeder Wähler erhielt aus hygienischen Gründen einen eigenen Wahlbleistift, der behalten werden durfte. "Alle Möbel und Gegenstände werden regelmäßig desinfiziert, die Räume immer wieder gelüftet", teilte das Rathaus zudem mit. Die Mitglieder der Wahlbehörde waren durch Plexiglaswände abgeschirmt und trugen ebenfalls Mund-Nasen-Schutz. Ordnerdienste vor den Lokalen zur Stimmabgabe regelten, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Inneren aufhielten (red., APA, 24.1.2021)