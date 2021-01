Abloh, der erste afroamerikanische Kreativchef bei Louis Vuitton und neben Olivier Rousteing einer der wenigen schwarzen Designer an der Spitze eines französischen Luxusmodehauses, huldigt der "black culture": Das 15-minütige Video wird von Texten von Saul Williams, Yasiin Bey und Kai-Isaiah Jamal zusammengehalten, neben Williams spazieren Models in breitschultrig geschnittenen oder über dem Boden schleifenden Mänteln durch den "Tennis Club de Paris", der in eine luxuriöse Ausgabe eines Flughafens verwandelt wurde: Anzugmänner tragen Sneakers und Zeitungen unter den Armen sowie Taschen in Flugzeugform oder Coffee-to-go-Becher in den Händen.