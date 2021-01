Wien – Nach Tabellenführer HCB Südtirol stehen seit Sonntag auch der KAC und Fehervar im Play-off der ICE-Eishockeyliga. Die Klagenfurter besiegten das Schlusslicht aus Linz mit 3:2 und lösten die spielfreien Ungarn auf Rang zwei ab. Dank Schützenhilfe des VSV, der die sechstplatzierten Dornbirn Bulldogs mit 5:3 bezwang, ist das Duo vorzeitig in der Pick Round der besten fünf Teams und somit im Viertelfinale.

In Klagenfurt machte Nik Petersen schon nach 16 Sekunden den Anfang in einem bis auf die Schlussminuten sehr einseitigen Spiel. Dank Treffer von Manuel Ganahl (22.) und Matt Fraser (42./PP) schien der KAC ohne Zittern zum achten Sieg im neunten Jänner-Spiel zu kommen, im Finish wurde es aber doch noch spannend. Juha-Peka Hytönen (58.) brach nach 183 Minuten die Torsperre von KAC-Schlussmann Sebastian Dahm, mit einem sechsten Feldspieler auf dem Eis gelang Brian Lebler der Anschlusstreffer (59.). Zu einem Punkt reichte es für die Black Wings aber nicht mehr.

Auch der Lokalrivale VSV legte einen Blitzstart hin und geriet im Finish noch einmal in Bedrängnis. Scott Kosmachuk gab mit einem frühen Doppelschlag (4., 6.) die Richtung vor, Felix Maxa (18.) und Frederik Allard (25.) erhöhten auf 4:0. Die Vorarlberger fighteten aber zurück und kamen auf 3:4 heran (56.), ehe Chris Collins in der Schlussminute ins leere Tor den Auswärtserfolg besiegelte.

Graz99ers verstärkten sich mit Ex-NHL-Spieler Latta

Die Graz99ers haben sich indes für die entscheidende Phase der Eishockeyliga mit einem ehemaligen NHL-Stürmer verstärkt. Die Steirer gaben am Sonntag die Verpflichtung von Michael Latta bekannt. Der 29-jährige Kanadier hat 117 Spiele für die Washington Capitals absolviert, zuletzt spielte er für Färjestad BK in der schwedischen SHL. Am Samstag hatten die Grazer den Ausfall von Dominik Grafenthin bekanntgegeben. Der Stürmer steht vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung. (APA; 24.1.2021)