Bestens betreut: Gaël Monfils.

Foto: APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Wien – Günter Bresnik ist der neue Trainer von Gaël Monfils. Das schreibt die französische Sportzeitung L' équipe, das steht auch auf der Webseite der ATP-Tour im Profil des 34-Jährigen zu lesen.

"Wenn Gaël das angibt, dann stimmt das", sagt Bresnik am Sonntag zum STANDARD. Man hätte zuletzt in Dubai Traininseinheiten absolviert. Zu den Australian Open wird der 59-jährige Österreicher nicht reisen: "Die Quarantäne tu ich mir nicht an."

Vor Ort wird Monfils von Richard Ruckelshausen betreut. Der 33-jährige Österreicher, einst selbst auf der ATP-Tour aktiv, wurde auch als Kapitän des französischen Teams für den ATP-Cup (1.-5. Februar) nominiert.



Monfils ist derzeit die Nummer 11 der Weltrangliste, er hat bisher zehn Turniere auf der ATP-Tour gewonnen und über 19 Millionen US-Dollar eingespielt. Bresnik trainierte bis 2019 Dominic Thiem. (red, 24.1.2021)