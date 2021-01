Schönen guten Morgen, auf geht’s in die Woche mit den News:

Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht



[Pandemie] EU droht säumigen Impfstoffherstellern mit Klagen.

FFP2-Masken-Pflicht im Handel und in Öffis gilt ab Montag.

[Inland] Wirecard-Nachbeben: Weiterer Verfassungsschützer festgenommen.

[International] Mehr als 40.000 Demonstranten und 3.000 Festnahmen bei Nawalny-Protesten in Russland.

Portugals Präsident Rebelo de Sousa in erster Runde wiedergewählt

[Wirtschaft] Lockdown-Verlängerung: Unternehmer fürchten um wirtschaftliches Fortbestehen.

Erneuerbare Energien haben in EU erstmals Kohle und Gas abgehängt.

[Mitreden] FFP2-Masken-Pflicht: Kommt Ihr Bart ab?

[Wissenschaft] Virusmutationen: Die Zahl der Sequenzierungen wird deutlich steigen.

[Wohngespräch] Die Organisationsentwicklerin Ulrike Plichta hat eines Tages erkannt, dass ihr Farben auf die Nerven gehen – und ihr Wohnen angepasst.

[Kultur] Universalkünstler Arik Brauer 92-jährig gestorben

[Karriere] Homeoffice-Gesetz: Ein bisserl hinschauen reicht nicht.

[Jobsuche] Entdeckt unter vielen IT-Jobs den IT-Job, der zu euch passt.

[Wetter] Der Ausläufer einer schwachen Störungszone bringt zum Wochenstart entlang der Alpennordseite etwas Schneefall, überwiegend aber dichte Wolken und nur zeitweise ein paar Auflockerungen. Etwas häufiger kommt die Sonne in den östlichen Landesteilen durch. Auf den Bergen und anfangs auch im östlichen Flachland frischt der Wind aus West mitunter mäßig bis lebhaft auf. Frühtemperaturen minus 13 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 1 bis plus 5 Grad.

[Zum Tag] Der Burns Supper ist in Schottland ein jährliches Fest zu Ehren des Dichters Robert Burns. Gehalten wird es an seinem Geburtstag, dem 25. Januar (Burns Night, im angelsächsischen Raum sind Gedenktage üblicherweise Geburts- und nicht Todestage.) Auf der Speisekarte steht immer das gleiche: Suppe, Haggis mit Steckrübe und Kartoffeln (neeps and tatties), und als Nachtisch ein Trifle. Wenigstens bei den Trinksprüchen wird Whisky getrunken.