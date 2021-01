Seit Sonntag laufen Massen-PCR-Tests im Bezirk Schwaz, um mögliche weitere Fälle der südafrikanischen Virusmutante zu finden. Foto: APA/EXPA/Johann Groder

Innsbruck – Die Tiroler Gesundheitsbehörden suchen fieberhaft nach dem Ursprung und weiteren Fällen der südafrikanischen Coronavirus-Mutante B.1.351. Am Wochenende war nach einem Bericht des STANDARD bekannt geworden, dass diese ansteckendere Variante des Virus in einem Cluster, der von einem Skigebiet im Bezírk Schwaz ausgeht, entdeckt wurde. Anfang des Jahres wurden dort mehrere Mitarbeiter der Seilbahn Hochfügen positiv getestet. Auch Angehörige von Seilbahn-Mitarbeitern wurden positiv getestet. Nachdem man bei diesen PCR-Tests Anfang Jänner Auffälligkeiten entdeckt hatte, wurden die Proben zur Sequenzierung weitergleitet.

Mittlerweile sind sieben Fälle der südafrikanischen Mutante in Tirol nachgewiesen. Sie betreffen die Bezirke Schwaz, Innsbruck-Land und Innsbruck. Weitere 21 Verdachtsfälle werden noch von der Agentur für Gesundheit und Ernährungswissenschaft (Ages) ausgewertet. Der Zillertaler Cluster, von dem die Infektionen mit der Mutante offenbar ausgehen, strahlte auch in ein Altenheim in Münster aus. Dort haben sich, acht Tage nach der ersten Teilimpfung, mindestens 16 Bewohner angesteckt. Ob auch die Mutante darunter ist, wird derzeit geprüft. Seit Sonntag laufen im Bezirk kostenlose Massen-PCR-Tests, bislang wurden aber keine weiteren positiven Ergebnisse gemeldet.

Bezirksspital prüft Covid-Patienten



Im Bezirkskrankenhaus Schwaz wird derzeit geprüft, ob Patienten, die wegen einer Covid-Infektion stationär aufgenommen wurden, die Mutante aufweisen. Sollten Fälle entdeckt werden, geht es darum, nachzuforschen, wo diese ihren Ursprung haben und durch welche Patienten sie ins Spital gebracht wurden.



Noch ist aber unklar, wie die südafrikanische Mutante nach Tirol kam und wer Fall null war. Im Hintergrund versuchen die Behörden zu eruieren, wo in Tirol im fraglichen Zeitraum Personen, die aus Südafrika kamen, aufhältig waren. Offenbar besuchten trotz Lockdowns auch zahlreiche ausländische Gäste das Zillertal zum Skifahren, wie am Wochenende bekannt wurde. Die Seilbahnen Hochfügen berichteten über insgesamt 16 positiv getestete Mitarbeiter seit November 2020. Am vergangenen Samstag blieb das Skigebiet geschlossen, die gesamte Belegschaft, mit Ausnahme eines Mitarbeiters, der sich noch in Quarantäne befindet, wurde erneut getestet – allesamt mit negativem Ergebnis.

Unklare Informationslage

Nach Auskunft des Testlabors, das die Proben der Seilbahnmitarbeiter ausgewertet hat, wurden rund um den 7. Jänner erste Auffälligkeiten entdeckt. Daher wurden die Proben zur Abklärung weitergeleitet. Ab wann klar war, dass es sich um Verdachtsfälle mit der südafrikanischen Virusmutante handelte, ist derzeit noch nicht nachvollziehbar. Die Tiroler Behörden geben an, seit vergangenem Freitag davon zu wissen. Warum sie erst auf Nachfrage des STANDARD am Samstag die Öffentlichkeit informiert haben, ist noch unklar. (ars, 25.1.2021)