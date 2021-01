In italienischen Medien wird ein baldiger Rücktritt Giuseppe Contes kolportiert. Dieser sei Teil einer Abmachung, mit der sich Conte eine breitere Zustimmung sichern will

In Italien wird wieder hoch gepokert: Sein Rücktritt soll Premier Conte eine neue Chance geben. Foto: Reuters

Rom – Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte erwägt Medienberichten zufolge seinen Rücktritt, um damit den Weg für eine neue Koalition unter seiner Führung mit einer breiteren Mehrheit zu ebnen. Sein Ziel sei es, eine Vereinbarung zu finden, die der Regierung eine "klare politische Perspektive bis zum Ende der Legislaturperiode" gebe, zitierte "La Repubblica" am Montag den parteilosen Regierungschef. Auch andere Zeitungen berichteten über entsprechende Pläne Contes, auf diese Weise aus der Regierungskrise herauszukommen.



Am Sonntag hat es demnach Verhandlungen gegeben, bei denen sich eine Gruppe von Senatoren bereiterklärte, Conte zu unterstützen, sollte dieser am Dienstag zurücktreten und den Weg für eine dritte Regierung unter seiner Führung freimachen. Dieser Abmachung soll Conte zugestimmt haben, doch der Premier hat die Berichte bislang weder bestätigt noch dementiert.

Dass der Rücktritt den Plänen zufolge bereits am Dienstag erfolgen soll, dürfte kein Zufall sein: Conte, der erst vergangene Woche eine Regierungskrise im Parlament bewältigt hatte, steht am Mittwoch eine neue Zerreißprobe bevor. Diesmal im Senat. Die aus der Regierungskoalition ausgetretene Kleinpartei Italia Viva um Ex-Premier Matteo Renzi will bei einer Abstimmung zur Justizpolitik gegen die Regierung stimmen. Conte bemühte sich daher zuletzt um die Unterstützung von Unabhängigen und Abgeordneten der Mitte im Senat. Allerdings folgten nur wenige Contes Appell, seiner Minderheitsregierung beizutreten. Die Regierung läuft somit Gefahr, bei dem Votum nicht einmal eine einfache Stimmenmehrheit zu erlangen. Ein vorzeitiger Rücktritt könnte also eine gefährliche Niederlage der Koalition abwenden.

Die Situation ist verfahren

Noch sichert eine Wackelmehrheit Conte und seiner Regierung das politische Überleben. Nachdem der kleinere Partner Italia Viva die von 5-Sterne-Bewegung und sozialdemokratischem Partito Democratico (PD) geführte Koalition hatte platzen lassen, hatte Conte Anfang vergangener Woche in beiden Kammern des Parlaments die Vertrauensfrage gestellt. Im Abgeordnetenhaus sicherte er sich die absolute, im Senat jedoch nur die einfache Mehrheit. Conte aber strebt im Kampf gegen das Coronavirus und die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie eine möglichst breite Mehrheit im Parlament an, um dringend nötige Maßnahmen umsetzen zu können.

Am Freitag hatten 5-Sterne-Bewegung und PD eine Neuwahl ins Spiel gebracht. Dies sei die einzige Lösung, wenn es Conte nicht gelinge, sich auch im Senat eine breite Mehrheit zu sichern, sagten Spitzenvertreter der beiden Parteien. Beobachtern und Experten zufolge wollten sie so den Druck auf unschlüssige Senatoren erhöhen. Denn bei einer Neuwahl würde Meinungsumfragen zufolge vermutlich die rechte Opposition gewinnen, die von der Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini geführt wird.

Eine Unterstützung der jetzigen Koalition durch rechte Parteien schlossen zuletzt 5-Sterne-Bewegung und PD ebenso aus wie eine Versöhnung mit Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi, der die beiden Ministerinnen seiner Partei Italia Viva aus dem Kabinett abgezogen hatte und damit die Koalition platzen ließ. Letztere dürfte im Falle einer neuen Koalition aber doch in Erwägung gezogen werden. (Flora Mory, 25.1.2021)