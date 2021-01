Verstarb am Sonntag 92-jährig: Der Universalkünstler Arik Brauer. Foto: APA / Robert Jaeger

Wien – Der österreichische Universalkünstler Arik Brauer verstarb am Sonntagabend im Alter von 92 Jahren im Kreise seiner Familie. Brauer war Maler, Grafiker, Bühnenbildner, Sänger und einer der Hauptvertreter der Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte den Verstorbenen in einer Stellungnahme.



Seine Bilder und sein Engagement seien zum festen Bestandteil des kollektiven Bewusstseins in Österreich geworden, so Van der Bellen. "Österreich wird diese Stimme, die so sanft und klar war, vermissen. Und sich dankbar dessen erinnern, was Arik Brauer unserem Land geschenkt hat."

"Lebt in der Kultusgemeinde für immer weiter"

Auch Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), sprach der Familie Brauers ihr Beileid aus. "Seine Werke, sowohl die Malerei als auch die Musik, sind ein Teil Wiener Kultur. Als jüdischer Künstler und Überlebender der Shoah war Arik Brauer auch ein Mahner, der gerade jungen Menschen die Vergangenheit eindrucksvoll schilderte. Auch sein Einsatz für Israel bleibt uns ewig in Erinnerung. Brauer hatte ein großes Herz und unverkennbaren Sinn für Humor", so Deutsch.

Brauers Werke fanden auch Einzug ins Alltagsleben der jüdischen Gemeinde. Seine Werke begleiteten Generationen jüdischer Schulkinder in der Castellezgasse und die Besucher des IKG-Gemeindezentrums in der Seitenstettengasse. Zahllose religiöse, öffentliche und persönliche Feiern wurden und werden von Brauers Werk begleitet. "Arik Brauer lebt durch seine Kunst im Herzen der Kultusgemeinde für immer weiter", so Oskar Deutsch.

"Fenster zur Fantasie"

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer würdigte ebenfalls das Lebenswerk des Verstorbenen. "Arik Brauers Verdienste gehen weit über die österreichische Kunst hinaus, die er in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark beeinflusst und geprägt hat", so Mayer. "Er hat in allen Kunstsparten, in denen er tätig war, das Fenster zur Fantasie geöffnet."

Doch auch ein anderes Fenster habe Brauer geöffnet – jenes der Erinnerungen. "Er hat mit seinem persönlichen Zeugnis gegen den Terror des NS-Unrechtsregimes auch zu Zeiten darauf aufmerksam gemacht, als niemand darüber sprechen wollte, und damit zur Schaffung eines Konsenses gegen die Barbarei beigetragen", sagte Mayer. Arik Brauer wurde von der Republik Österreich 2002 mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse und 2018 mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

"Weniger Köpferl im Sand"

Reaktionen gab es auch vonseiten der Regierung und der Parteien. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) meinte, Brauers Einsatz für Demokratie und seine Gedenkrede am 8. Mai 2018 zum Kriegsende in Europa würden ihm unvergessen bleiben. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner schrieb auf Twitter: "Wir verlieren mit Arik Brauer einen der prägendsten und vielfältigsten Künstler des Landes. Er und unsere gemeinsame Zeit in Israel werden mir und meiner Familie immer in schöner Erinnerung bleiben."

Die Kultursprecherin der Grünen und Obfrau des Kulturausschusses, Eva Blimlinger, drückte im Namen des Grünen Parlamentsklub der Familie und den Freundinnen und Freunden Brauers herzliche Anteilnahme aus: "Sowohl als Sänger als auch als Maler war er in Wien stets präsent. Seine Lieder werden bis heute gesungen." Betroffen zeigte sich auch Neos-Kultursprecher Sepp Schellhorn: "Österreich und die Welt haben einen großen künstlerischen Geist und die Gesellschaft einen wachen, aufmerksamen und ständigen Mahner verloren. Die Erde möge diesem großen Künstler und Menschen leicht sein, und mögen wir alle weniger unser Köpferl in den Sand stecken, wenn der Wind weht." (rio, APA, 25.1.2021)