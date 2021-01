Ab 16.30 Uhr bis spät in den Abend hinein finden heute Gespräche auf höchster politischer Ebene statt – Statements sind danach vorerst keine geplant

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft heute Experten, Landeshauptleute und die Oppositionschefinnen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Regierungsspitze trifft heute Experten, Landeshauptleute und die Oppositionschefinnen zur "Evaluierung der Covid-19-Entwicklungen", wie es in der Einladung aus dem Kanzleramt heißt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) starten um 16.30 Uhr eine Gesprächsrunde mit Expertinnen und Experten, um 18.30 Uhr folgen die Landeshauptleute. Für 20.30 Uhr ist eine abschließende Videokonferenz mit Vertretern der Opposition geplant.

Pressestatements seien danach nicht angedacht, heißt es aus dem Kanzleramt. Es handle sich mehr um einen Austausch. Inhaltlich will die Regierung die aktuelle Lage besprechen und alle Beteiligten auf den neuesten Stand bringen, was Virusmutationen betrifft.

Wie geht es nach dem Lockdown weiter?

Die große Frage ist, wie es nach dem derzeit bis 7. Februar geplanten Lockdown weitergehen soll. Einige Experten sprechen sich bereits jetzt für eine Verlängerung darüber hinaus aus. Eine Entscheidung dazu wird heute aber laut Bundeskanzleramt noch nicht fallen. Am Montag wurden österreichweit 1.009 Neuinfektionen registriert, 33 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden mit oder an dem Virus gestorben.

Die Regierung hatte mit Opposition und Ländern vereinbart, nun regelmäßig mit allen in Kontakt zu treten – so sind auch die heutigen Termine zu verstehen. Als Fachexperten sollen der Simulationsforscher Niki Popper, der Mikrobiologe Michael Wagner, die Virologen Dorothee von Laer und Andreas Bergthaler sowie Gesundheit-Österreich-Geschäftsführer Herwig Ostermann teilnehmen. (mika, 25.1.2021)