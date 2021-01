Paris – Der französische Medienkonzern hat seinen Anteil am spanischen Konkurrenten Prisa erhöht. Wie Vivendi mitteilte, stockte es dieses Mal seine Anteile um 2,3 Prozent auf. Damit besitzt Vivendi nun insgesamt 9,9 Prozent an Prisa, das unter anderem Eigentümer der größten spanischen Tageszeitung El Pais ist.

Nachdem Europas größte Bank HSBC ihren Anteil an Prisa für 52 Millionen Euro am 22. Jänner verkauft hatte, schnappte Vivendi erstmals zu und erwarb 7,6 Prozent an dem spanischen Rivalen. Mit dem Kauf will Vivendi seine Reichweite in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten erweitern. (APA/Reuters, 25.1.2021)