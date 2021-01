Am Wochenende kam es zu Großdemonstrationen gegen die russische Regierung – und zu massiver Polizeigewalt. Foto: AP / Alexander Zemlianichenko

Berlin/Moskau – Nach den Massenprotesten für die Freilassung des Kremlkritikers Alexej Nawalny haben Menschenrechtler das teils brutale Vorgehen russischer Sicherheitskräfte kritisiert. "Immer wieder unterdrücken russische Behörden freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest durch Polizeibrutalität, Gewalt und Massenfestnahmen", heißt es in einer Mitteilung der Organisation Human Rights Watch vom Montag. "Der 23. Jänner war keine Ausnahme."

Am Samstag hatten in mehr als 100 russischen Städten Menschen für den Oppositionsführer Nawalny demonstriert, der zunächst für 30 Tage inhaftiert ist und dem weitere Prozesse und viele Jahre Gefängnis drohen. In Moskau und St. Petersburg prügelten Uniformierte auf Demonstranten ein. Grundlegende Menschenrechte würden von den russischen Behörden nicht nur ignoriert, sondern mit Füßen getreten, erklärte Human Rights Watch.

Streit um Teilnehmerzahl

Der Chef von Nawalnys Stab, Leonid Wolkow, sprach einem Medienbericht zufolge von bis zu 300.000 Demonstranten landesweit. Polizei und kommunale Verwaltungen hatten vielerorts deutlich niedrigere Teilnehmerzahlen veröffentlicht als die Organisatoren. Der Kreml sprach gar von "wenigen Menschen" auf den Straßen. Bürgerrechtler zählten mehr als 3.700 Festnahmen. Alleine in Moskau sollen es laut ovdinfo.org mehr als 1.400 gewesen sein – so viele hatte das Internetportal eigenen Angaben zufolge noch nie zuvor bei einer Protestaktion in der Hauptstadt gezählt.

Nawalny war vor einer Woche direkt nach seiner Rückkehr nach Russland festgenommen worden. Der 44-Jährige soll während seines Deutschlandaufenthalts gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben. Er erholte sich dort von einem Giftanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok, der im August im sibirischen Tomsk auf ihn verübt worden war. (APA, 25.1.2021)