Die Kristallwelten im tirolischen Wattens. Foto: AFP

Die Corona-Pandemie hat eine weitere Absage im heurigen Kulturkalender zur Folge. Das Kammermusikfestival "Musik im Riesen", das jedes Jahr in den Swarovski Kristallwelten in Wattens in Tirol über die Bühne geht, wird heuer nicht stattfinden. Aufgrund der aktuellen Situation und der anhaltenden Planungsunsicherheit müsse das Festival abgesagt werden, teilten die Verantwortlichen am Montag mit.

Die 17. Auflage des Festivals hätte von 20. bis 23. Mai stattfinden sollen. Bereits erworbene Konzerttickets werden rückerstattet, hieß es. Der Ticketvorverkauf hatte bereits im Dezember begonnen. (APA, 25.1.2021)